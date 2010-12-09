В 2011 г. Кабмин продолжит админреформу и займется сокращением госдолга - Клюев

В 2011 году правительство продолжит административную реформу, займется уменьшением государственного долга, укреплением энергетической независимости и реформами сфер жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения.

Об этих планах Кабинета министров Украины изданию Comments.ua сообщил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

По его словам, в будущем году будет продолжена административная реформа, поскольку «за последние годы качество работы системы власти в стране ухудшилось кардинально».

«Дальше - общая дерегуляция экономики. Уже сделано немало шагов к упрощению ведения бизнеса, например, значительно сокращено количество лицензий. Планируется кардинально упростить разрешительные процедуры для строительства. Продолжится реформа системы административных услуг. Готовятся шаги по упрощению открытия нового и закрытия существующего предприятия. Важно минимизировать контакты предпринимателя с госструктурами - админреформа и дерегуляция экономики неразрывно связаны с антикоррупционными мерами», - отметил первый вице-премьер-министр.

Кроме того, по словам А.КЛЮЕВА, одними из важнейших задач правительства станут уменьшение госдолга, невероятно выросшего за последние два года, а также укрепление энергетической независимости.

«Одна из ключевых задач для НАК «Нафтогаз Украины» - увеличить собственную добычу, а в целом для правительства - стимулировать модернизацию отрасли. Продолжим работу по созданию условий для прихода инвестиций в добычу нефти и газа, в том числе сланцевого газа, а также угольного газа метана. В реформе угольной отрасли основными целями станут увеличение объемов добычи угля и улучшение условий труда. Будем активно готовиться к строительству новых атомных блоков и продлению сроков эксплуатации действующих АЭС. Также одной из важных задач является развитие альтернативной энергетики», - сказал А.КЛЮЕВ.

Также, по его словам, впереди - работа над реформами в ЖКХ и в системе здравоохранения.