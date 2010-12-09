Эксперт: главное в админреформе - размежевание политических и административных должностей

Целью административной реформы должно стать размежевание политических и административных должностей в министерствах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве руководитель Центра политико-правовых реформ Игорь КОЛИУШКО.

«Если министр будет заниматься закупками автомобилей для автопарка или перегоревшими лампочками, то у него не будет времени на системную работу», - сказал И.КОЛИУШКО.

По его мнению, министры должны быть политиками, а аппарат министерств должны возглавлять государственные служащие, в частности, это могут быть государственные секретари.

Как сказал И.КОЛИУШКО, основной функцией министерств должны быть разработка и внедрение реформ и изучение их результатов, а другие правительственные органы должны реализовывать законы, предоставлять административные услуги, проводить контроль и заниматься управлением государственной собственностью.