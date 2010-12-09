Кабмин утвердил механизм реализации «Национальных проектов»

Кабинет Министров Украины вчера, 8 декабря, утвердил перечень «Национальных проектов» по приоритетным направлениям социально-экономического развития государства и «Положение о Национальных проектах».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по управлению национальными проектами.

В сообщении отмечается, что в положении впервые закреплен принципиально новый проектный подход государственного управления, по которому внедряется персональная ответственность и конкретные сроки реализации заданий.

Также создан практический механизм для реализации государственно-частного партнерства, утвержденный Законом Украины «О государственно-частном партнерстве», который был принят Верховной Радой 1 июля 2010 года.

«Через 20 лет украинской государственности впервые удалось разрушить советскую систему, когда деятельность государственных органов была направлена не на результат, а на процесс, то есть не на выполнение конкретных задач с личной ответственностью, а на деятельность вообще. На основе «Национальных проектов» создан механизм государственно-частного партнерства, который позволит оживить мертвую государственную собственность, которая уже годами лежит грузом на бюджете страны», – заявил глава рабочей группы «Национальные проекты» Владислав КАСЬКИВ.

Также в сообщении отмечено, что в утвержденный правительством перечень «Национальных проектов» вошли: LNG-терминал – морской терминал по приему сжиженного природного газа; «Энергия природы» – строительство комплекса ветровых, солнечных и малых гидроэлектростанций, производство твердого альтернативного топлива; «Доступное жилье» – система проектов комплексного строительства доступного жилья; «Новая жизнь» – новое качество охраны материнства и детства; «Чистый город» – система комплексов по переработке ТБО (твердых бытовых отходов); «Качественная вода» – обеспечение населения Украины качественной питьевой водой; «Открытый мир» – создание информационно-коммуникационной (4G) образовательной сети национального уровня; «Город будущего» – формирование стратегического плана и системы проектов развития города (пилот – Киев); «Воздушный экспресс» – железнодорожное пассажирское сообщение Киев – МА «Борисполь» и строительство других инфраструктурных объектов МА «Борисполь»; «Дунайский коридор» – развитие транспортного сообщения и судоходства в Дунайском регионе; «Олимпийская надежда – 2022» – создание спортивно-туристической инфраструктуры.