Главное на 9 декабря (день)

Финансы

По оперативным данным, в январе-ноябре 2010 года в бюджет Пенсионного фонда со всех источников финансирования поступило 167 млрд. 317,9 млн. грн., что на 25%, или 33 млрд. 634,6 млн. грн., больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда.

Согласно сообщению, собственные поступления ПФ за отчетный период составили 106 млрд. 544,5 млн. грн. – 97,9% плана. Сумма собственных доходов в январе-ноябре увеличились на 19%, или 17 млрд. 37,3 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Расходы на выплату пенсий и денежной помощи за январь-ноябрь 2010 года составили 174 млрд. 627,3 млн. грн.

Кабинет министров Украины своим распоряжением создал Координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Соответствующее распоряжение Кабмина №2194-р от 1 декабря опубликовано сегодня в газете "Урядовый курьер».

Согласно документу, Кабмин поручил Государственному комитету Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства разработать и подать правительству в двухнедельный срок проект Положения о Координационном совете по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и предложения относительно определения его состава.

Кабинет Министров Украины вчера, 8 декабря, утвердил перечень «Национальных проектов» по приоритетным направлениям социально-экономического развития государства и «Положение о Национальных проектах».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по управлению национальными проектами.

В сообщении отмечается, что в положении впервые закреплен принципиально новый проектный подход государственного управления, по которому внедряется персональная ответственность и конкретные сроки реализации заданий.

Также создан практический механизм для реализации государственно-частного партнерства, утвержденный Законом Украины «О государственно-частном партнерстве», который был принят Верховной Радой 1 июля 2010 года.

«Через 20 лет украинской государственности впервые удалось разрушить советскую систему, когда деятельность государственных органов была направлена не на результат, а на процесс, то есть не на выполнение конкретных задач с личной ответственностью, а на деятельность вообще. На основе «Национальных проектов» создан механизм государственно-частного партнерства, который позволит оживить мертвую государственную собственность, которая уже годами лежит грузом на бюджете страны», – заявил глава рабочей группы «Национальные проекты» Владислав КАСЬКИВ.

Также в сообщении отмечено, что в утвержденный правительством перечень «Национальных проектов» вошли: LNG-терминал – морской терминал по приему сжиженного природного газа; «Энергия природы» – строительство комплекса ветровых, солнечных и малых гидроэлектростанций, производство твердого альтернативного топлива; «Доступное жилье» – система проектов комплексного строительства доступного жилья; «Новая жизнь» – новое качество охраны материнства и детства; «Чистый город» – система комплексов по переработке ТБО (твердых бытовых отходов); «Качественная вода» – обеспечение населения Украины качественной питьевой водой; «Открытый мир» – создание информационно-коммуникационной (4G) образовательной сети национального уровня; «Город будущего» – формирование стратегического плана и системы проектов развития города (пилот – Киев); «Воздушный экспресс» – железнодорожное пассажирское сообщение Киев – МА «Борисполь» и строительство других инфраструктурных объектов МА «Борисполь»; «Дунайский коридор» – развитие транспортного сообщения и судоходства в Дунайском регионе; «Олимпийская надежда – 2022» – создание спортивно-туристической инфраструктуры.

Европейская комиссия считает, что зона свободной торговли (ЗСТ) с Украиной может быть создана уже к 2013 году.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии, близкий к переговорам о создании ЗСТ.

«Для создания глубокой и всесторонней зоны свободной торговли нужна только ратификация Европарламента и Верховной Рады Украины. Таким образом, это соглашение сможет вступить в силу в 2013 году», - сказал представитель Еврокомиссии.

Он отметил, что это – оптимистический прогноз, который может осуществиться в случае, если сторонам удастся сохранить нынешний темп переговорного процесса.

По его словам, несмотря на то, что соглашение о зоне свободной торговли является частью соглашения об ассоциации, оно сможет вступить в силу сразу после ратификации соглашения об ассоциации Европарламентом, не дожидаясь ратификации странами-членами Европейского Союза.

Представитель Еврокомиссии также отметил, что европейская сторона обеспокоена ситуацией с бизнес-климатом в Украине. «Необходимо решить проблемы таможни, защиты инвесторов, коррупции», - отметил чиновник.

Налоговый кодекс предусматривает освобождение от налогообложения строительно-монтажных работ по строительству доступного жилья и жилья, строящегося за государственные средства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Виктора ТИХОНОВА.

«Эта норма будет движущей силой в снижении стоимости строительства одного квадратного метра жилья. Она касается только строительства доступного жилья и жилья, строящегося за государственные средства. Но ввиду того, что в очереди на жилье уже годы находятся далеко за миллион наших граждан, большинство из которых не в состоянии без помощи государства приобрести или построить себе жилье, освобождение от налогообложения операции по поставке строительно-монтажных работ позволит государству помочь как можно большему количеству очередников», - сказал вице-премьер-министр Виктор ТИХОНОВ.

По его словам, Налоговый кодекс среди перечня доходов, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) облагаемого дохода, определяет стоимость жилья, которое передается из государственной или коммунальной собственности в собственность плательщика налога бесплатно или со скидкой, в соответствии с законом, а также сумму государственной поддержки на строительство или приобретение доступного жилья, которое предоставляется плательщику налога в соответствии с законодательством.

При этом налогоплательщик будет иметь право включить в налоговую скидку на уменьшение облагаемого налогом дохода по итогам отчетного налогового года сумму затрат на оплату расходов на строительство (приобретение) доступного жилья, определенного законом, в том числе на погашение льготного ипотечного жилищного кредита, предоставленного на такие цели, и процентов по нему.

Новости ТЭК

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила среднегодовой тариф на передачу электроэнергии магистральными линиями электропередач НЭК «Укрэнерго» на 2011 год на 4,98% - до 2,088 коп. за кВт/ч.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на сегодняшнем заседании.

Тариф компании рассчитывался исходя из прогнозных объемов передачи электроэнергии в 2011 году на уровне 133,1 млрд. кВт/ч (прогнозные объемы передачи 2010 года - 128,49 млрд. кВт/ч).

Регулятор также утвердил поквартальные уровни тарифов «Укрэнерго»: первый квартал – 1,814 коп. за кВт/ч, второй квартал - 2,523 коп. за кВт/ч, третий квартал – 2,170 коп. за кВт/ч, четвертый квартал - 1,936 коп. за кВт/ч.

Работа по подготовке к реализации совместных украинско-российских проектов – строительству завода по производству ядерного топлива и достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС будет завершена до конца 2010 года.

Об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в интервью газете «Урядовий кур’єр».

«Основные направления сотрудничества остаются неизменными: создание в Украине производства ядерного топлива для реакторов типа ВВЕР-1000 по российским технологиям; согласование условий кредита и предоставления финансирования со стороны РФ для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС; оценка активов предприятий и организаций Украины и России, которые планируются к интеграции», – сказал он.

При этом министр добавил, что «вся подготовительная работа по этим направлениям должна быть завершенная до конца текущего года».

Он также подчеркнул, что такое сотрудничество выгодно и украинской, и российской сторонам. «Сотрудничаем сугубо на паритетных принципах», – отметил Ю.БОЙКО.

Акционеры ОАО «Укртранснафта» на своем общем собрании избрали председателем наблюдательного совета компании заместителя министра топлива и энергетики Украины Игоря КИРЮШИНА, отозвав с этой должности экс-главу НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНУ.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что такое решение акционеры приняли на своем общем собрании 6 декабря.

Согласно сообщению, в новый состав наблюдательного совета компании вошли еще два представителя Минтопэнерго: Олег ТЕРЛЕЦКИЙ и Константин БОРОДИН, которые возглавляют департаменты имущественных отношений и реформирования собственности и по вопросам нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности соответственно.

Членами наблюдательного совета также стали четыре представителя НАК «Нафтогаз Украины»: заместитель председателя правления Евгений КОРНИЙЧУК и директора трех департаментов: юридического Валерий ВИНОКУРОВ, имущественных и корпоративных отношений Роман ЗАГОРОДНИЙ, закупки и реализации нефти и нефтепродуктов Владимир ОСТАШЕВСКИЙ.

Кроме того в наблюдательный совет вошли первый заместитель Фонда госимущества Евгений ИВАНОВ и заместитель министра экономики Александр СУХОМЛИН.

Акционеры также изменили состав ревизионной комиссии «Укртранснафты».

Азербайджан готов поставлять в Украину 8 млн. тонн нефти в год прокачки по нефтепроводу «Одесса-Броды» в аверсном режиме.

Об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в интервью газете «Урядовий кур’єр».

«Есть предложения от Беларуси относительно транзита венесуэльской нефти в объеме 5 млн. тонн в год и предложения Азербайджана о поставке в Украину до 8 млн. тонн нефти в год в режиме аверса», – сказал он.

При этом министр добавил, что рентабельность работы нефтепровода «Одесса-Броды» будет достигнута при прокачке не менее 10 млн. тонн нефти в год.

(УНИАН)