Янукович предлагает вдвое сократить количество центральных органов исполнительной власти
16:01, 09 декабря 2010Разное
0
В рамках проведения реформы власти Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает вдвое сократить количество министерств и ведомств.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Администрации Президента.
В рамках инициатив главы государства также предусмотрено сокращение на треть количества государственных служащих, работающих в центральных органах государственной власти.
По словам собеседника агентства, также предлагается на 50% сократить секретариат Кабинета министров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter