Янукович предлагает вдвое сократить количество центральных органов исполнительной власти

В рамках проведения реформы власти Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает вдвое сократить количество министерств и ведомств.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Администрации Президента.

В рамках инициатив главы государства также предусмотрено сокращение на треть количества государственных служащих, работающих в центральных органах государственной власти.

По словам собеседника агентства, также предлагается на 50% сократить секретариат Кабинета министров.