Состав Кабмина будет сокращен с 24 до 16 человек

Состав Кабинета министров будет сокращен с 24 до 16 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Главного управления государственной службы Тимофей МОТРЕНКО после окончания заседания Комитета по экономическим реформам.

«С 24 до 16 будет сокращен состав Кабинета Министров», - сказал Т.МОТРЕНКО.

Он отметил, что таковым является решение, принятое на комитете, проведенном Президентом Украины, и в ближайшее время ожидается соответствующий указ главы государства.

Он также сообщил, что общее количество органов власти будет сокращено почти вдвое - со 112 до 64.