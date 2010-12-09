Апелляционный суд Киева продлил пребывание Диденко под стражей до 10 января

Апелляционный суд Киева продлил пребывание бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО под стражей на 6 месяцев и один день - до 10 января 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время суд отказал следствию в удовлетворении требований относительно ограничения до 24 декабря 2010 года ознакомления И.ДИДЕНКО и его защиты с материалами дела, которые составляют 47 томов.

Защита в который раз подчеркивала незаконность содержания И.ДИДЕНКО под стражей, поскольку следствие не предоставило доказательств причин, на основании которых бывшему заместителю председателя НАК «Нафтогаз Украины» была изменена мера пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей, то есть наличие имущества за рубежом, вид на жительство в Испании, визы в США и т.д.

Суд не учел аргументы защитников и продлил срок пребывания И.ДИДЕНКО под стражей.

Кроме того, защита настаивала на присутствии И.ДИДЕНКО в зале судебного заседания во время рассмотрения вопроса о продлении срока пребывания его под стражей, однако суд не удовлетворил это ходатайство.

Как сообщал УНИАН, И.ДИДЕНКО был задержан 9 июля в рамках расследования уголовного дела о причинении ущерба Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

По данному делу, кроме И.ДИДЕНКО, обвинения были предъявлены и экс-руководителю Государственной таможенной службы Анатолию МАКАРЕНКО, который также с лета находится под стражей, и бывшему заместителю начальника Энергетической региональной таможни Тарасу ШЕПИТЬКО.