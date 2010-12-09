Совместные действия парламентов Украины и Беларуси упростят порядок пересечения границы - Томенко

Совместные действия парламентов Украины и Беларуси по результатам ратификации договора о государственной границе должны максимально упростить порядок пересечения границы нашими гражданами.

Об этом сказал заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, который возглавляет украинскую делегацию на заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Национального собрания Республики Беларусь в Минске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, во время открытия ІІІ заседания Межпарламентской комиссии заместитель председателя ВРУ среди приоритетов определил договорные отношения, регулирующие вопросы границ.

Н.ТОМЕНКО поблагодарил Национальное собрание Беларуси за ратификацию договора о государственной границе между двумя странами. В то же время он отметил, что сегодня желательно было бы создать межправительственную демаркационную комиссию и провести демаркацию границы. Н.ТОМЕНКО убежден, что такими действиями “будет дан старт процессу максимального упрощения пересечения нашими гражданами границы, обустройства контрольно-пропускных пунктов, что, в свою очередь, перенаправит поток пассажиров и грузовые потоки и разгрузит уже существующие на сегодняшний день пункты пропуска”.

Н.ТОМЕНКО также выразил надежду, что после активизации совместной деятельности парламентов двух стран в рамках инициативы Европейского Союза «Восточное партнерство», Украина сможет рассчитывать на получение финансирования на демаркацию украинско-белорусской границы. По его словам, пилотным проектом относительно демаркации украинско-белорусской государственной границы на 2011-2016 годы предварительно предлагалось оказать Украине помощь в размере 17,5 млн. евро. Он также констатировал, что двусторонний товарооборот между странами в 2010 году вышел на докризисный уровень.

Как сообщает пресс-служба, по результатам сегодняшнего заседания Межпарламентской комиссии будет принят ряд соответствующих решений. Следующее заседание планируется провести в городе Киеве в 2011 году.