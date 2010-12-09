Главное на 9 декабря (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня



Административная реформа



Состав Кабинета министров будет сокращен с 24 до 16 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Главного управления государственной службы Тимофей МОТРЕНКО после окончания заседания Комитета по экономическим реформам.

«С 24 до 16 будет сокращен состав Кабинета Министров», - сказал Т.МОТРЕНКО.

Он отметил, что таковым является решение, принятое на комитете, проведенном Президентом Украины, и в ближайшее время ожидается соответствующий указ главы государства.

Он также сообщил, что общее количество органов власти будет сокращено почти вдвое - со 112 до 64.

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Число заместителей министров планируется сократить до двух человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН после заседания Комитета по экономическим реформам.

«Больше не будет по восемь заместителей (министров – УНИАН), как есть сейчас, а только по два. И один из заместителей будет выполнять и функции руководителя аппарата», - сказала А.ГЕРМАН.

Такоже она сообщила, что сокращения будут проведены и в областных органах власти.

Кроме того, по ее информации, Президент намерен подписать соответствующий указ о сокращении в органах власти уже сегодня.

«Сегодня Президент подпишет соответствующий указ. Об этом он заявил на заседании комитета. Он уже очень конкретно и четко покажет те сокращения, которые будут», - сказала А.ГЕРМАН.

Пенсионная реформа



Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает недопустимой и несправедливой ситуацию, когда в Украине минимальная пенсия составляет 740 грн., а максимальная – 60 тыс. грн.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Комитета по экономическим реформам, которое проходит сегодня в Киеве.



Президент отметил, что в процессе реализации начавшихся в мае текущего года реформ приходится принимать иногда болезненные решения, но другого пути нет.



«Мы должны строить эффективную страну и справедливую для людей. Когда речь идет о пенсионной реформе, то не может быть такого, чтобы у одного пенсионера пенсия… Какая максимальная пенсия?», - спросил В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к премьер-министру Николаю АЗАРОВА.



«Минимальная – 740, а максимальная 60 тысяч. Ну не может такой быть несправедливости», - отметил глава государства.



Как он заявил, когда разница между размерами минимальной и максимальной пенсий - 100 раз, то такого нельзя допустить. «Я обращаюсь ко всем вам. Мы все с вами одинаковы, мы все с вами люди. И мы не можем так унижать бедных людей. В конце концов, мы должны, как говорят, и о Боге подумать. Нельзя такое дальше творить», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.



Президент отметил, что эта ситуация сложилась в связи с тем, что в предыдущие годы в Верховной Раде «протолкнули соответствующие законы». «Так или нет?», - спросил В.ЯНУКОВИЧ у присутствующего на заседании бывшего председателя Верховной Рады Александра ТКАЧЕНКО.



«Во время каких-либо созывов ради политических решений было согласие в парламенте – договаривались и принимали решение», - констатировал В.ЯНУКОВИЧ. По его убеждению, такая политика ведет в никуда.

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Оппозиция требует от власти провести общественное обсуждение проекта пенсионной реформы с тем, чтобы ее нормы не ухудшали уровень социального обеспечения граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня во время заседания оппозиционного правительства.

Кроме того, оппозиционное правительство решило обратиться ко всем фракциям Верховной Рады с просьбой поддержать законодательные инициативы о недопущении ухудшения пенсионного обеспечения граждан и о недопустимости нарушения прав и ограничения социальных гарантий граждан при заключении международных договоров.

Как отметил заместитель лидера фракции «БЮТ-Батьківщина», глава оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ, власть ожидает, что в результате проведения пенсионной реформы удастся сэкономить 5.6 млрд. грн.

В то же время, по его убеждению, эти средства можно было бы найти за счет других источников, нежели ухудшение социального положения населения.

В частности, по словам С.СОБОЛЕВА, необходимо пересмотреть перечень компаний, подпадающих под действие закона об иностранных инвестициях, завозящих на территорию Украины подакцизные товары без уплаты акцизов и всех остальных налогов.

Кроме того, добавил он, можно было бы найти средства за счет пересмотра перечня зон приоритетного развития и зон свободной торговли, через которые также завозятся товары, но не платятся налоги.

«А не лучше ли прекратить деятельность таких компаний, которые сегодня приближены к нынешней власти и не платят акцизы, налоги?», - спросил С.СОБОЛЕВ.

Финансы



Национальный банк Украины (НБУ) 8 декабря купил облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 220 млн. грн., увеличив таким образом свой портфель по состоянию на 9 декабря т.г. до 64,884 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Вчера НБУ сообщил, что в ноябре ОВГЗ не покупал, а осуществил их продажу на 650 млн. грн.

В декабре регулятор уже третий раз выкупает с рынка внутренние бумаги украинского правительства, увеличив их объем в своем портфеле с начала месяца на 2%, или на 1,295 млрд. грн.

Как сообщалось, по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в ноябре поступило 601,1 млн. грн. (с начала года - 38 млрд. 421,35 млн. грн.).

Также в ноябре Министерство финансов Украины осуществило выпуск ОВГЗ для увеличения уставного капитала НАК “Нафтогаз Украины” на общую сумму 7,4 млрд. грн.

Всего с начала 2010 года было осуществлено размещение ОВГЗ (с учетом бумаг на увеличение уставного капитала “Нафтогаза Украины”, банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 68 млрд. 654 млн. грн.

Валютный рынок



Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9580/7,9670 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9600/7,9665 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,9605/7,9680 грн./долл.



Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».



Рублевый рынок открылся котировками 0,2563/0,2567 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2566/0,2568 грн./рубль. К закрытию цены остались без изменений. В России курс доллар-рубль упал и составил 31 рублей за доллар (-0,2050).



На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3290/1,3292 долл./евро, а к 15:00 упали – 1,3212/1,3214 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5785/10,5920 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5210/10,5355 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5120/10,5280 грн./евро.

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В январе 2011 года нет оснований ожидать изменения курса гривни к иностранной валюте.



Об этом в комментарии УНИАН заявил председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.



«Нет никаких опасений по этому поводу, мы выкупаем валюту», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.



Кроме того, он отметил, что уверенности в том, что колебаний на валютном рынке не будет, придает то, что инфляция по итогу года будет меньше 10%.



«По итогам года она (инфляция – УНИАН) будет однозначной цифрой, поэтому нет никаких оснований (для скачка курса – УНИАН)», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.



Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанке торги по доллару США закрылись на уровне 7,9605/7,9680 грн./долл.



Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 9 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:



100 USD США – 795.1400 (на 8 декабря – 795.2000), 100 EUR – 1049.5848 (на 8 декабря – 1062.6258), 10 RUR – 2.5450 (на 8 декабря – 2.5468).

ТЭК



Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО передала в миссию Международного валютного фонда в Украине письма с просьбой направить в Украину мониторинговую группу для оценки сделки относительно компенсации "РосУкрЭнерго", которая может изъять из бюджета Украины 5,4 млрд. дол.



Как сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО, письма адресованы каждому из 24 членов совета директоров Международного валютного фонда, а также директору-распорядителю МВФ Доминику СТРОСС-КАНУ.



В письме Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила МВФ за сотрудничество, особенно во время финансового кризиса 2008-2009 гг., и отметила, что это сотрудничество важно для проведения настоящих реформ в Украине и оздоровления государственных финансов.



Ю.ТИМОШЕНКО выразила уверенность, что украинское и международное сообщества хорошо проинформированы о деятельности компании "РосУкрЭнерго" и ее учредителей, и заявила, что украинское общество рассчитывает на объективную реакцию и профессиональные действия Совета директоров МВФ.



Ю.ТИМОШЕНКО предложила миссии МВФ перед тем, как принимать решение об очередной финансовой помощи, отправить в Украину специальную мониторинговую группу, “которая разберется с каждым шагом коррупционной сделки, в которой фигурирует власть и "РосУкрЭнерго".



Также Ю.ТИМОШЕНКО считает необходимым в Меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ предусмотреть пункт о "добровольном отказе представителей украинской власти от финансирования коррупционной сделки, связанной с "РосУкрЭнерго".



Справка УНИАН. 8 июня с.г. Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил иск «РосУкрЭнерго» к НАК «Нафтогаз» о незаконном растаможивании 11 млрд. куб. м газа. Суд постановил вернуть газ РУЭ, а также вернуть дополнительно 1,1 млрд. куб. м газа как компенсацию за нарушение условий контракта.



В то же время РУЭ требовала от НАК возместить ущерб в денежной форме. Сумма требований составляла около 5,4 млрд. дол.



29 ноября пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что госхолдинг и RosUkrEnergo полностью урегулировали вопрос снабжения газа.



В частности, согласно подписанным документам во исполнение решения Арбитражного института торговой палаты в г. Стокгольме (Швеция), «Нафтогаз Украины» осуществит возврат компании 12,1 млрд. куб. м газа. В свою очередь RosUkrEnergo погасит задолженность перед «Нафтогазом» в сумме 1,7 млрд. дол. США.



7 декабря «РосУкрЭнерго» перечислила НАК 1,7 млрд. дол. своего долга за газ перед госхолдингом.

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Апелляционный суд Киева продлил пребывание бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО под стражей на 6 месяцев и один день - до 10 января 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время суд отказал следствию в удовлетворении требований относительно ограничения до 24 декабря 2010 года ознакомления И.ДИДЕНКО и его защиты с материалами дела, которые составляют 47 томов.

Защита в который раз подчеркивала незаконность содержания И.ДИДЕНКО под стражей, поскольку следствие не предоставило доказательств причин, на основании которых бывшему заместителю председателя НАК «Нафтогаз Украины» была изменена мера пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей, то есть наличие имущества за рубежом, вид на жительство в Испании, визы в США и т.д.

Суд не учел аргументы защитников и продлил срок пребывания И.ДИДЕНКО под стражей.

Кроме того, защита настаивала на присутствии И.ДИДЕНКО в зале судебного заседания во время рассмотрения вопроса о продлении срока пребывания его под стражей, однако суд не удовлетворил это ходатайство.

Как сообщал УНИАН, И.ДИДЕНКО был задержан 9 июля в рамках расследования уголовного дела о причинении ущерба Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

По данному делу, кроме И.ДИДЕНКО, обвинения были предъявлены и экс-руководителю Государственной таможенной службы Анатолию МАКАРЕНКО, который также с лета находится под стражей, и бывшему заместителю начальника Энергетической региональной таможни Тарасу ШЕПИТЬКО.

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Кабинет министров Украины своим распоряжением №2208-р от 8 декабря т.г. одобрил концепцию Ядерного кодекса Украины.

Документ обнародован на сайте правительства.

В документе отмечается, что необходимо решение проблемы, которая заключается в несовершенстве законодательных актов в сфере использования ядерной энергии, что вызвано отсутствием систематизированного, унифицированного подхода к их разработке. Существует также необходимость последующего усовершенствования законодательства в сфере использования ядерной энергии с учетом международных обязательств Украины и его адаптации к законодательству Европейского Союза в соответствии со статьей 51 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европейскими содружествами и их государствами-членами, подписанной 14 июня 1994 года.

Правительство отмечает, что возможны два варианта разработки проекта Ядерного кодекса для упорядочения законодательства, обеспечения его согласованности и устранения устаревших норм.

Согласно первому варианту, в едином законодательном акте планируется совместить действующие положения законодательства в сфере использования ядерной энергии, которые эффективно регулируют соответствующие отношения и не утратили своей актуальности. Такой вариант не будет нуждаться в последующем пересмотре значительного количества актов законодательства.

Второй вариант предусматривает обстоятельную проработку действующих положений законодательства в сфере использования ядерной энергии и внесение в него существенных изменений.

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Национальная комиссия радиационной защиты Украины (НКРЗУ) при Верховной Раде Украины намерена провести исследование радиационного загрязнения территорий, имеющих статус зон, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, с целью их сокращения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе круглого стола на тему «Социально-экономическое развитие территорий, пострадавших в следствие аварии на ЧАЭС» заявил председатель НКРЗУ, народный депутат Украины Владимир СКУБЕНКО.

По его словам, замеры радиационного загрязнения будут проводиться в рамках выполнения Указа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «О мероприятиях, связанных с 25-й годовщиной Чернобыльской катастрофы» от 11 октября этого года.

«Пока речь не идет о выведении населенных пунктов из зон радиационного загрязнения. Мы говорим только о том, что по ряду населенных пунктов уже были проведены исследования, которые показали, что степень загрязнения в них не соответствует тому уровню, по которому они были занесены в 4-ю зону загрязнения», - отметил В.СКУБЕНКО.

Он так же подчеркнул, что речь не идет об уменьшении каких-то выплат или льгот, которые получают сегодня люди, проживающие в этих зонах. «Да, есть 1-я зона загрязнения, которая подлежала обязательному отселению, но даже там сегодня строятся новые объекты по переработке ядерных отходов. 25 лет мы работали над ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, но сегодня пришло время что-то строить, строить в 4-й зоне, наименее загрязненной после аварии, пришло время оздоравливать территории. Государство должно стимулировать развитие зон социальными и промышленными проектами. Для того, чтобы эта зона постепенно, как шагреневая кожа, сжималась и там начинала возрождаться жизнь», - добавил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2008 года министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир ШАНДРА заявил, что значительное количество населенных пунктов, которые находятся в чернобыльской зоне радиоактивного загрязнения, стали менее опасными для жизни.

«В 2007 году в этих областях Министерство по чрезвычайным ситуациям осуществило дозиметрическую паспортизацию 2163 населенных пунктов, 332 из которых уже сегодня можно выводить из категории радиоактивно загрязненных, а 431 - переводить в более низкую категорию», - сообщил министр.

Справка УНИАН. Согласно закону Украины «О правовом режиме территорий, которые подверглись радиационному загрязнению в следствие Чернобыльской катастрофы», принятому в 1991 году, зоны радиоактивного загрязнения разделены на четыре типа. 1-я зона отчуждения – это территория, из которой проведена эвакуация население в 1986 году; 2-я зона безусловного (обязательного) отселения — это территория, которая испытала интенсивное загрязнение долгоживущими радионуклидами. 3-я зона – зона гарантированного добровольного отселения – это территория с плотностью загрязнения почвы сверх доаварийного уровня изотопами цезия, стронция или плутония, где расчетная эффективная эквивалентная доза облучения человека может превысить 0,1 бэр за год сверх дозы, которую

он получала в доаварийный период. 4-я зона усиленного радиоэкологического контроля – это территория с плотностью загрязнения почвы сверх доаварийного уровня изотопами

цезия, стронция или плутония, при условии, что расчетная эффективная эквивалентная доза облучения человека превышает 0,05 бэр за год сверх дозы, которую он

получала в доаварийный период.

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Киевский апелляционный административный суд своим определением от 1 декабря т.г. оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Кабинета Министров Украины и НАК «Нафтогаз Украины» на постановление Окружного административного суда от 13 июля т.г. по делу по иску ЗАО «Добывающая компания «Укрнефтебурение» к Кабмину.



Об этом сказано в определении суда, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.



В частности, суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Кабмина и НАК «Нафтогаз Украины» на постановление Окружного административного суда от 13 июля т.г. по делу по иску ЗАО «Укрнефтебурение» к Кабмину, которым было признано противоправным и отменено распоряжение Кабинета Министров Украины №316-р от 2 марта 2010 года «О предоставлении специальных разрешений на пользование недрами» в части обязательства Министерства охраны окружающей природной среды Украины выдать 3 марта 2010 года НАК «Нафтогаз Украины» специальное разрешение на пользование недрами Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения в Харьковской области с целью добычи углеводородов.



Кроме того, суд решил, что ЗАО «Укрнефтебурение» имеет приоритетные права на пользование недрами Сахалинского месторождения.



Напомним, споры за право разрабатывать Сахалинское месторождение ведутся последние несколько лет.



В 2004 году Госкомитет по природным ресурсам лишил лицензии на разработку тогдашнего партнера ЗАО «Девон» – ДП «Полтаванефтегазгеология» НАК «Надра Украины» – и передал ее ЗАО «Укрнефтебурение».



Позже компания «Девон» пыталась вернуть лицензию в судебном порядке.



В марте 2010 года Кабмин поручил Минприроды выдать лицензию на разработку месторождения НАК «Нафтогаз Украины».



Справка УНИАН. Сахалинское месторождение является одним из самых перспективных месторождений Украины и в течение последних лет неоднократно становилось объектом незаконных действий со стороны как должностных лиц государственных органов, так и представителей частных компаний, которые имеют цель получить спецразрешение на пользование недрами этого месторождения в обход конкурентных процедур, установленных законодательством.



ЗАО «Добывающая компания «Укрнефтебурение» в 2004 году пыталось установить контроль над месторождением, получив спецразрешение. Однако в результате принятия постановления Высшего хозяйственного суда Украины от 11.08.2005 г. контроль над ним был восстановлен за предыдущим пользователем ДП «Полтавнефтегазгеология» НАК «Надра Украины».



В то же время, ОАО «Укрнафта» как профильное предприятие, имеющее необходимую инфраструктуру на указанном месторождении, неоднократно обращалось в Кабинет Министров Украины и заинтересованные министерства и ведомства с предложением выставить спецразрешение на пользование недрами Сахалинского месторождения на аукцион и уплатить по его результатам около 300 млн. грн. в государственный бюджет, поскольку существующие недропользователи НАК «Надра Украины» и ДП «Полтавнефтегазгеология» около 20 лет не могут завершить геологическое изучение Сахалинского месторождения вследствие нехватки материальных и финансовых ресурсов. Однако по причинам возможной личной заинтересованности определенных лиц аукционы не были объявлены.

Соцполитика

В Украине в январе-сентябре этого года миграционный прирост населения увеличился на 1,8 тыс. человек, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, и составил 11,6 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

По данным Департамента семейной и гендерной политики Минсемьи, миграционный прирост зафиксирован в 17 регионах страны, сокращение - в 10.

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН отметил, что миграция в Украине постепенно приобретает черты все более существенной составляющей части демографической ситуации.

Почти половина прибывших в Украину зарегистрировали свое местожительство в 5 регионах - Одесской области, АР Крым, Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.

Среди прибывших в Украину за этот период иммигранты из стран СНГ составляли 77,8%, из других стран – 22,2%. Среди выбывших из Украины 51,9% выехали в страны СНГ и 48,1% - в другие страны.

По состоянию на 1 октября 2010 года в Украине проживали 45 млн. 822 тыс. человек. На протяжении января-сентября 2010 года численность населения уменьшилась на 140, 7 тыс. человек, что в расчете на 1000 жителей составляло 4,1 человека.

Уменьшение численности населения состоялось исключительно за счет естественного сокращения - 152 тыс. 300 человек.

Вместе с тем, по сравнению с январем-сентябрем 2009 года, объем естественного сокращения увеличился на 10,2 тыс. человек, или с 4,1 до 4,4 человек в расчете на 1000 человек.

Строительство



Комитет Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроения, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики 8 декабря т.г. одобрил для рассмотрения парламентом в первом чтении законопроект «О регулировании градостроительной деятельности».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития и строительства.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря т.г. Кабинет министров внес законопроект №7418 «О регулировании градостроительной деятельности» в парламент.

29 ноября т.г. Кабинет министров Украины одобрил доработанный вариант законопроекта.

Проектом предусматривается усовершенствование разрешительной системы в строительстве путем уменьшения количества разрешительных и согласовательных процедур, сокращения времени их прохождения и перечня необходимых документов, внедрения принципов молчаливого согласия, единого окна и организационного единства, что позволит адаптировать регуляторную политику Украины к европейским стандартам, обеспечить благоприятные условия для ведения бизнеса, развития строительной и смежных отраслей.

Кроме того, законом вводится понятие единого градостроительного кадастра, к которому будет обеспечен широкий доступ, а также понятие зонинга.

Планируется, что с принятием данного законопроекта количество разрешительных процедур для инвесторов сократится с 90 до 25, из которых инвестор делает только 9 шагов, а сроки получения разрешительной документации – с 400-450 до 60 дней.

В данном законопроекте министерство вводит понятие декларативного принципа для начала строительства и ввода объектов в эксплуатацию. В свою очередь объекты предлагается разделить на пять категорий, в зависимости от степени сложности и опасности их строительства.

Транспорт



Станцию столичного метрополитена «Республиканский стадион» переименовали в станцию «Олимпийская».

Об этом УНИАН сообщил председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ, ссылаясь на решение комиссии КГГА по вопросам переименований и памятных знаков.

«Комиссия единодушно поддержала переименование в станцию метро «Олимпийская». Это и понятно, ведь Республиканский стадион уже давно именуется Олимпийским. Поэтому название станции метро несколько устарело и изжило себя», - уверен А.БРИГИНЕЦ.

Кроме того, название станции «Олимпийская» будет более понятным тысячам туристов, которые приедут в Киев на Евро-2012, отметил А.БРИГИНЕЦ.

*** Станция метро «Республиканский стадион» была открыта 19 декабря 1981 года. Указом Президента Украины в 1996 году Республиканский стадион получил свое нынешнее название - НСК «Олимпийский».

Чрезвычайные ситуации



В Закарпатье уже отселены 202 жителя домов, которые попадают в зону подтоплений, и еще 1 тыс. человек – готовятся.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды Управления МЧС в Закарпатской области.

В Центре пропаганды напомнили, что утром в селе Вильхивцы Тячевского района Закарпатской области подмыто почти сто метров мокрого подкоса правобережной дамбы на р. Тересва, из-за чего существует опасность прорыва длиной 40-50 метров.

«Если дамбу прорвет, а такая вероятность очень высока, учитывая погодные условия, то могут быть подтоплены 305 домохозяйств на восьми улицах населенного пункта», - сообщил помощник начальника ГУ МЧС в Закарпатской области Федор ФИЛИП.

Сейчас, по его словам, продолжается отселение этих людей.

Для действий в вероятных зонах возможного подтопления проведены расчеты и приведены в готовность силы и средства МЧС.

В Центре пропаганды ГУ МЧС в Закарпатской области также утверждают, что ситуация с паводком сейчас контролируется. Население районов области постоянно информируется о сложившейся ситуации и мерах, предпринимаемых властью для нормализации обстановки.

Справка УНИАН. По состоянию на 17.00 9 декабря в Закарпатье подтоплены 1 тыс. 117 жилых домов, разрушены 5 мостов и 6 километров дорог.

К ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий привлечены 1129 человек и 235 единиц техники от служб жизнеобеспечения.

(УНИАН)

