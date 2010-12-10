Административная реформа существенно изменит структуру исполнительной власти - АП

Админреформой, старт первому этапу которой сегодня дал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, определены шесть типов центральных органов исполнительной власти: Министерство, Служба, Инспекция, Агентство, независимые регуляторы и органы со специальным статусом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, "реформа предусматривает существенные изменения в структуре исполнительной власти. Всего из 112 органов центральной исполнительной власти созданы 63. Из них 16 министерств, 28 служб, 12 агентств и 7 инспекций ".

Кроме того, глава государства рекомендует реформировать Кабинет министров как в части правительства, так и в части Секретариата, который обеспечивает деятельность КМУ. "Из 36 до 17 уменьшилось количество членов Кабинета министров. Количество сотрудников КМУ (1 тыс. 174 человека) будет сокращено более чем на половину. Также изменится система управления министерствами", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что "вводится должность руководителя аппарата - заместителя министра". При этом у министра остается два заместителя с политическим статусом.

"Одновременно начинает реформироваться государственная служба Украины. Президент готовит к подаче в ВР проекты законов о Государственной службе, о Центральных органах исполнительной власти, о Национальных регуляторах, а также изменения в закон о Кабинете министров Украины", - отмечается в сообщении.