Анонс на 10 декабря

* Под председательством председателя КГГА Александра Попова состоится расширенное заседание Коллегии Киевской городской государственной администрации на тему: «Развитие инженерных сетей города Киева». Участники: Вячеслав Лисовик, начальник ГУ энергетики, энергоэффективности и энергосбережения, Александр Зайцев, технический директор АЭК «Киевэнерго», Ярослав Филатов, председатель правления, ген.директор ОАО АК «Киевводоканал», Дмитрий Новицкий, начальник ГУ коммунального хозяйства, Сергей Слепкань, председатель правления ОАО «Киевгаз».



* Начнется двухдневный семинар на тему: «Борьба с мошенничеством и коррупцией в сфере управления государственными финансами», который проведет Главное контрольно-ревизионное управление Украины. Мероприятие состоится в рамках проекта Всемирного банка «Модернизация государственных финансов». Откроет семинар председатель ГлавКРУ П.Андреев. Участники: зам.председателя ГлавКРУ Д.Красников, зам.председателя ГлавВКРУ О.Чечулина, зам.министра юстиции Украины Ю.Притыка, первый зам.председателя ГУ госслужбы Украины В.Ткач и другие.



* Состоится семинар на тему: ”Налоговый кодекс Украины: новации в исчислении и администрировании налогов” при участии председателя ГНА Украины Александра Папаики, зам.председателя ГНА Украины Сергея Лекаря и ведущих специалистов ГНА Украины. Речь пойдет об основных аспектах Налогового кодекса, об уплате налога на прибыль в контексте Налогового кодекса, о новых условиях администрирования налога на добавленную стоимость, о налогообложении физических лиц, о налоговом контроле юридических лиц, и др.

* Пресс-конференция председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины Владимира Демишкана на тему: «Результаты работы Укравтодора за 2010 год. Проблемы и перспективы развития дорожной отрасли».



* Пресс-конференция на тему: «Угрожает ли Украине дефицит сахара?». Участники: почетный президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, председатель Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины Иван Томич и аналитик Украинской аграрной конфедерации Денис Рубченко.



* Круглый стол на тему: "Налоговый кодекс: что ждет украинский бизнес". Организаторы: Юридический клуб; Журнал "Украинский юрист"; ИА "ЛигаБизнесИнформ". Участники: Александра Кужель, зам.главы партии "Сильная Украина", экс-глава Госкомпредпринимательства; Ксения Ляпина, народный депутат Украины; Наталья Короленко, народный депутат Украины; Валерий Писаренко, народный депутат Украины; Зорян Шкиряк, лидер ОО "Новый Киев", председатель Социально-христианской партии; Сергей Игнатовский, партнер ЮФ "Саенко Харенко"; Александра Федотенко, партнер ЮФ "Антика"; Дмитрий Сушко, управляющий партнер PSP Audit и др.

* В Государственном университете информационно-коммуникационных технологий состоится презентация технологии LTE - сверхбыстрой передачи данных для решения социальных и экономических задач. Состоится брифинг для СМИ при участии: председателя НКРС Владимира Олийныка, члена НКРС Владимира Зверева, вице-президента Alcatel-Lucent в России и странах СНГ Александра Тихонова, и ректора университета информационно-коммуникационных технологий Владимира Кривуци.



* 11-30 - В УНИАН состоится презентация "Декларации экономической свободы". Участники: народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия Королевская, народный депутат Украины Евгений Суслов, народный депутат Украины Сергей Власенко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.



* Пресс-конференция на тему: "Аграрный бюджет 2011. Открытое обращение лидеров общественных организаций АПК к Премьер-министру Украины Николаю Азарову". Участники: президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, глава Аграрного союза Украины Геннадий Новиков, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Миркевич.



* Состоится торжественное открытие нового производства - двух асептических линий уникального для Украины проекта по изготовлению жидких лекарственных средств «РЛЗ-2». Смета проекта составляет 40 млн. евро. Основой проекта является создание полного цикла производства инъекционных препаратов с минимальным вмешательством персонала на асептических стадиях процесса, который отвечает международным стандартам GMP и FDA. В новом цехе будут производиться более 40 наименований лекарственных препаратов различных фармакологических групп, в том числе и нового направления для предприятия - биотехнологическх препаратов. Участники: Николай Азаров, Премьер-министр Украины; Татьяна Бахтеева, председатель Комитета по вопросам здравоохранения ВРУ, Филя Жебровскаz, председатель правления, ген.директор ОАО «Фармак», Зиновий Мытник, министр здравоохранения Украины; Александр Попов, председатель КГГА.

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