Янукович уволил 15 министров
Часть из них переназначены
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Андрея КЛЮЕВА от должности первого вице-премьер-министра Украины, Бориса КОЛЕСНИКОВА, Сергея ТИГИПКО и Виктора ТИХОНОВА - от должностей вице-премьеров.
Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.
Также Президент освободил Юрия БОЙКО от должности министра топлива и энергетики;
Константина ЕФИМЕНКО – от должности министра транспорта и связи;
Дмитрия КОЛЕСНИКОВА – от должности министра промышленной политики;
Николая ПРИСЯЖНЮКА – от должности министра аграрной политики;
Михаила КУЛИНЯКА – от должности министра культуры и туризма;
Василия НАДРАГУ – от должности министра труда и социальной политики;
Виктора БАЛОГУ – от должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций;
Николая ЗЛОЧЕВСКОГО – от должности министра охраны окружающей природной среды;
Юрия ХИВРИЧА - от должности министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;
Владимира ЯЦУБУ - от должности министра регионального развития и строительства;
Юрия ЯЩЕНКО – от должности министра угольной промышленности;
Василия ЦУШКО – от должности министра экономики;
Равиля САФИУЛЛИНА – от должности министра по делам семьи, молодежи и спорта;
Дмитрия ТАБАЧНИКА – от должности министра образования и науки;
Анатолия ТОЛСТОУХОВА - от должности министра Кабинета министров.
Другими своими указами Президент назначил:
Андрея КЛЮЕВА - первым вице-премьер-министром - министром экономического развития и торговли;
Бориса КОЛЕСНИКОВА - вице-премьер-министром - министром инфраструктуры;
Сергея ТИГИПКО - вице-премьер-министром - министром социальной политики;
Виктора ТИХОНОВА - вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
Виктора БАЛОГУ - министром чрезвычайных ситуаций;
Юрия БОЙКО - министром энергетики и угольной промышленности;
Николая ЗЛОЧЕВСКОГО - министром экологии и природных ресурсов;
Михаила КУЛИНЯКА - министром культуры;
Николая ПРИСЯЖНЮКА - министром аграрной политики и продовольствия;
Дмитрия ТАБАЧНИКА - министром образования и науки, молодежи и спорта;
Перестановки не коснулись министров иностранных дел, внутренних дел, обороны, юстиции и здравоохранения.