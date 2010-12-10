Янукович уволил 15 министров

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Андрея КЛЮЕВА от должности первого вице-премьер-министра Украины, Бориса КОЛЕСНИКОВА, Сергея ТИГИПКО и Виктора ТИХОНОВА - от должностей вице-премьеров.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

Также Президент освободил Юрия БОЙКО от должности министра топлива и энергетики;

Константина ЕФИМЕНКО – от должности министра транспорта и связи;

Дмитрия КОЛЕСНИКОВА – от должности министра промышленной политики;

Николая ПРИСЯЖНЮКА – от должности министра аграрной политики;

Михаила КУЛИНЯКА – от должности министра культуры и туризма;

Василия НАДРАГУ – от должности министра труда и социальной политики;

Виктора БАЛОГУ – от должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций;

Николая ЗЛОЧЕВСКОГО – от должности министра охраны окружающей природной среды;

Юрия ХИВРИЧА - от должности министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;

Владимира ЯЦУБУ - от должности министра регионального развития и строительства;

Юрия ЯЩЕНКО – от должности министра угольной промышленности;

Василия ЦУШКО – от должности министра экономики;

Равиля САФИУЛЛИНА – от должности министра по делам семьи, молодежи и спорта;

Дмитрия ТАБАЧНИКА – от должности министра образования и науки;

Анатолия ТОЛСТОУХОВА - от должности министра Кабинета министров.

Другими своими указами Президент назначил:

Андрея КЛЮЕВА - первым вице-премьер-министром - министром экономического развития и торговли;

Бориса КОЛЕСНИКОВА - вице-премьер-министром - министром инфраструктуры;

Сергея ТИГИПКО - вице-премьер-министром - министром социальной политики;

Виктора ТИХОНОВА - вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

Виктора БАЛОГУ - министром чрезвычайных ситуаций;

Юрия БОЙКО - министром энергетики и угольной промышленности;

Николая ЗЛОЧЕВСКОГО - министром экологии и природных ресурсов;

Михаила КУЛИНЯКА - министром культуры;

Николая ПРИСЯЖНЮКА - министром аграрной политики и продовольствия;

Дмитрия ТАБАЧНИКА - министром образования и науки, молодежи и спорта;

Перестановки не коснулись министров иностранных дел, внутренних дел, обороны, юстиции и здравоохранения.