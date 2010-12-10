Турчинова вызывали в Генпрокуратуру по поводу выступления Луценко на ТВ

Первого заместителя председателя партии «Батьківщина» Александра ТУРЧИНОВА вызывали в четверг в Главное следственное управлению Генеральной прокуратуры Украины для дачи комментариев относительно выступления в программе «Шустер-Live» бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО по поводу возбуждения в отношении него уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил А.ТУРЧИНОВ после почти трехчасового пребывания в Генпрокуратуре.

«Снова очень много вопросов. Мне предложили посмотреть вместе со следователями запись передачи «Шустер-Live», где Ю.ЛУЦЕНКО давал комментарии по этому вопросу. Я вынужден был смотреть запись этой интересной передачи. Я так понимаю, что господин ШУСТЕР очень популярный человек в Генеральной прокуратуре, поскольку его передачи используют в качестве доказательства или аргументов по делу», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что во время допроса давал ответы относительно выступления Ю.ЛУЦЕНКО в программе «Шустер-Live».

А.ТУРЧИНОВ еще раз отметил, что ему жалко времени, которое он провел в прокуратуре, и это время он мог бы использовать для своей работы в оппозиции.

Как сообщал УНИАН, в отношении Ю.ЛУЦЕНКО возбуждено уголовное дело по ст.191 ч.3 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Ряд оппозиционных политсил, в частности, Блок Юлии Тимошенко и возглавляемая ею партия «Батьківщина», заявили, что возбуждение уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО является давлением на оппозицию и преследованием оппозиционных политиков.