Янукович издал указ об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ оптимизировал систему центральных органов исполнительной власти.

Текст соответствующего указа от 9 декабря размещен на официальном сайте главы государства.

Президент постановил создать:

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Государственную инспекцию сельского хозяйства Украины, реорганизовав Министерство аграрной политики Украины;

Министерство экономического развития и торговли, реорганизовав Минэкономики, а также возложив на создаваемое министерство функции в сфере реализации государственной регуляторной политики, государственной политики по вопросам развития предпринимательства, регулирования ценовой политики (кроме вопросов регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей);

Министерство энергетики и угольной промышленности, реорганизовав, соответственно Минтопэнерго и Минуглепром;

Министерство инфраструктуры Украины, Государственную автотранспортную службу Украины, Государственную авиационную службу Украины, Государственную службу связи Украины, Государственную службу морского и речного транспорта Украины, реорганизовав Министерство транспорта и связи Украины, а также возложив на создаваемое министерство функции по реализации государственной политики в сфере туризма;

Министерство культуры Украины и Государственное агентство Украины по вопросам кино, реорганизовав Министерство культуры и туризма Украины, а также возложив на создаваемое министерство функции по реализации государственной политики в сфере междунациональных отношений, защиты прав национальных меньшинств Украины, религии;

Министерство чрезвычайных ситуаций Украины, Государственную службу горного надзора и промышленной безопасности Украины, Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, Государственную инспекцию техногенной безопасности Украины, реорганизовав Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы;

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Государственную службу интеллектуальной собственности Украины, Государственную службу молодежи и спорта Украины, реорганизовав Министерство образования и науки Украины, Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта;

Министерство экологии и природных ресурсов Украины, Государственную экологическую инспекцию Украины, Государственную службу геологии и недр Украины, реорганизовав Министерство охраны окружающей природной среды Украины;

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, реорганизовав Министерство регионального развития и строительства Украины, Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины;

Министерство социальной политики Украины, Государственную инспекцию Украины по вопросам труда, реорганизовав Министерство труда и социальной политики Украины;

Государственную архивную службу Украины, реорганизовав Государственный комитет архивов Украины, а также возложив на эту службу функции по реализации государственной политики в сфере создания и обеспечения функционирования системы страхового фонда документации;

Государственную ветеринарную и фитосанитарную службу Украины, реорганизовав Государственный комитет ветеринарной медицины Украины, а также возложив на эту службу функции по реализации государственной политики в сфере охраны прав на сорта растений;

Государственную исполнительную службу Украины, возложив на эту службу функции по реализации государственной политики в сфере организации исполнения решений судов и других органов (должностных лиц) в соответствии с законами;

Государственную казначейскую службу Украины, возложив на эту службу функции в сфере казначейского обслуживания государственного бюджета;

Государственную миграционную службу Украины, возложив на эту службу функции по реализации государственной политики по вопросам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц, а также по делам миграции в пределах, определенных законодательством о беженцах;

Государственную пенитенциарную службу Украины, реорганизовав Государственный департамент Украины по вопросам исполнения наказаний;

Государственную налоговую службу Украины, реорганизовав Государственную налоговую администрацию Украины;

Государственную пробирную службу Украины, возложив на эту службу функции по реализации государственной политики в сфере государственного пробирного контроля;

Государственную регистрационную службу Украины, возложив на эту службу функции по реализации государственной политики в сфере регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, в сфере регистрации религиозных организаций, а также функции Министерства юстиции Украины по реализации государственной политики в сфере регистрации;

Государственную санитарно-эпидемиологическую службу Украины, возложив на эту службу функции по реализации государственной политики в сфере обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения;

Государственную службу по вопросам инвалидов и ветеранов Украины, реорганизовав Государственный комитет Украины по делам ветеранов, а также возложив на эту службу функции по реализации государственной политики в сфере социальной защиты инвалидов;

Государственную службу статистики Украины, реорганизовав Государственный комитет статистики Украины;

Государственную службу технического регулирования Украины, реорганизовав Государственный комитет Украины по вопросам технической регуляции и потребительской политики;

Государственную службу Украины по лекарственным препаратам и контролю за наркотиками, реорганизовав Государственную инспекцию по контролю качества лекарственных средств Министерства здравоохранения Украины и Государственный комитет Украины по вопросам контроля за наркотиками;

Государственную службу Украины по вопросам защиты персональных данных;

Государственную службу Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных заболеваний;

Государственную службу финансового мониторинга Украины, реорганизовав Государственный комитет финансового мониторинга Украины;

Государственное агентство водных ресурсов Украины, реорганизовав Государственный комитет Украины по водному хозяйству;

Государственное агентство экологических инвестиций Украины, реорганизовав Национальное агентство экологических инвестиций Украины;

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины, реорганизовав Национальное агентство Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов;

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, реорганизовав Государственное агентство Украины по управлению национальными проектами и Государственное агентство Украины по инвестициям и развитию;

Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информации Украины, реорганизовав Государственный комитет Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации;

Государственное агентство земельных ресурсов Украины, реорганизовав Государственный комитет Украины по земельным ресурсам;

Государственное агентство лесных ресурсов Украины, реорганизовав Государственный комитет лесного хозяйства Украины;

Государственное агентство резерва Украины, реорганизовав Государственный комитет Украины по государственному материальному резерву;

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины, реорганизовав Государственный комитет рыбного хозяйства Украины;

Государственное агентство Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, реорганизовав Министерство промышленной политики Украины;

Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины, возложив на эту инспекцию функции по реализации государственной политики по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля;

Государственную финансовую инспекцию Украины, реорганизовав Главное контрольно-ревизионное управление Украины.

Кроме того, Президент постановил ликвидировать:

Государственный комитет Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору, возложив его функции на Государственную службу горного надзора и промышленной безопасности Украины и Государственную инспекцию техногенной безопасности Украины;

Высшую аттестационную комиссию Украины, возложив ее функции на Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины;

Украинский институт национальной памяти (отдельным указом создан Институт национальной памяти как научно-исследовательское бюджетное учреждение при Кабмине);

Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства;

Государственный комитет Украины по делам национальностей и религий.

Также глава государства постановил переименовать:

Государственный комитет ядерного регулирования Украины в Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины;

Национальное космическое агентство Украины в Государственное космическое агентство Украины.

Кроме того, этим указом утверждена Схема организации и взаимодействия центральных органов исполнительной власти.

Также Президент установил, что министерства и другие центральные органы исполнительной власти, создающиеся путем реорганизации других центральных органов исполнительной власти, являются правопреемниками реорганизующихся органов. Центральные органы исполнительной власти, на которые этим указом возложены функции по реализации государственной политики в соответствующей сфере, выполняют полномочия в определенных сферах компетенции соответствующих органов, которые ликвидируются в соответствии с этим указом.

В документе приведен перечень президентских указов и положений, которые утратили действие, учитывая этот указ, а также ряд поручений Кабмина, в частности:

1) до завершения реформирования системы центральных органов исполнительной власти обеспечивать надлежащее исполнение функций центральных органов исполнительной власти, которые ликвидируются, реорганизуются;

2) обеспечить в процессе ликвидации, реорганизации центральных органов исполнительной власти сокращение численности государственных служащих, работающих в центральных органах исполнительной власти, не менее, чем на 30 процентов;

3) подать в двухмесячный срок проекты положений о центральных органах исполнительной власти;

4) принять меры по ликвидации правительственных органов в системе центральных органов исполнительной власти;

5) проработать вопрос оптимизации механизма реализации государственной политики на местном уровне, в том числе по функционированию территориальных органов центральных органов исполнительной власти;

6) принять меры по сокращению штатной численности работников Секретариата Кабинета министров Украины не менее, чем на 50 процентов;

7) решить в установленном порядке вопрос о ликвидации Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали;

8) осуществить в месячный срок мероприятия по созданию государственного хозяйственного объединения "Укроборонэкспорт" из государственных предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, принимающих участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами;

9) подать в двухмесячный срок в установленном порядке предложения о внесении изменений в законодательные акты, вытекающие из этого Указа;

10) привести в месячный срок свои решения в соответствие с этим указом.

Указ вступает в силу со дня опубликования.