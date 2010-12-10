Сегодня в Москве пройдет заседание Совета глав государств СНГ.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в РФ в пресс-службе Кремля, в ходе заседаний лидеров СНГ в узком и расширенном составах предполагается углубленная дискуссия с учетом результатов работы российского председательства по его приоритетам: повышение эффективности экономического взаимодействия в рамках СНГ и проведение в 2010 г. тематических годов – Года науки и инноваций и Года ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Отдельно будет заслушана информация об итогах проведения в государствах-участниках СНГ мероприятий в рамках празднования 65-й годовщины Победы.

Сообщается, что особое внимание на заседании будет уделено перспективам наращивания экономического сотрудничества. Повесткой дня саммита, в частности, предусматривается обсуждение хода работы над проектом Договора о зоне свободной торговли в рамках Содружества. Его подписание призвано способствовать формированию отвечающей современным требованиям договорной базы для либерализации торговли на пространстве СНГ, ликвидации барьеров во взаимной торговле.

В развитие установившейся практики проведения тематических годов будет обсужден проект Решения Совета глав государств об объявлении 2011 г. Годом повышения продовольственной безопасности в СНГ.

На саммите также планируется рассмотреть Стратегию международного молодежного сотрудничества в рамках СНГ на период до 2020 г.

Как ожидается, в ходе саммита в качестве одной из ключевых задач будет отмечена реализация Плана приоритетных мероприятий в гуманитарной сфере на 2011–2012 гг., одобренного на заседании Совета глав правительств СНГ (Санкт-Петербург, 19 ноября с.г.).

Традиционно важное место займут вопросы сотрудничества в правоохранительной и военной сферах. Предполагается, что главы государств рассмотрят проект Договора государств-участников СНГ о международном розыске лиц, а также проекты целевых программ на 2011–2013 гг. по борьбе с преступностью, терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств, торговлей людьми. Кроме того, планируется рассмотреть Концепцию военного сотрудничества на период до 2015 г. и План мероприятий по реализации Концепции согласованной пограничной политики на 2011–2015 гг.

В то же время, на заседании Совета глав государств СНГ состоится обмен мнениями и по актуальной региональной и международной проблематике. Планируется, в частности, обсудить взаимодействие государств-участников Содружества в рамках ОБСЕ – с учетом председательства Республики Казахстан в этой Организации в текущем году и в контексте итогов саммита ОБСЕ (Астана, 1–2 декабря с.г.).

На рассмотрение глав государств будет представлен проект совместного Обращения в связи с 25-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС.

Ожидается принятие решения о председательстве в Содружестве в 2011 г., а также о сроках и месте проведения следующего заседания Совета глав государств СНГ.