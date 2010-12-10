ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Колесников и Клюев возглавят мегаминистерства», в котором пишет – изданию стали известны детали административной реформы, указ о которой в ближайшее время будет обнародован на сайте главы государства…

http://delo.ua/vlast/politika/kolesnikov-i-kljuev-megaministerstvo-148742/

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Также «Дело» публикует материал «Украина продлила двухмиллиардный кредит ВТБ Банка еще на полгода», в котором пишет - правительство Украины договорилось с российским банком ВТБ о пролонгации двухмиллиардного кредита еще на шесть месяцев…

http://delo.ua/dengi/banki/ukraina-prodlila-dvuhmilliardnyj-kredit-vtb-banka-ecshe-na-6-mesjacev-148704/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Одесса-Броды поработает на полную ставку», в котором пишет – нефтепровод Одесса–Броды впервые с момента запуска планируется загрузить на полную мощность. Предполагается, что достичь этого удастся за счет азербайджанской и венесуэльской нефти. Теоретически это возможно, отмечают эксперты, правда, лишь в том случае, если Россия не отменит пошлину на нефть для Белоруссии, а западноукраинские заводы не откажутся перерабатывать азербайджанское сырье…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1554774

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Сплав частного и государственного» пишет – предприниматель Дмитрий Фирташ выступит инвестором создаваемого государством холдинга "Титан Украины". В обмен на инвестиции и доли в подконтрольных бизнесмену предприятиях титановой отрасли государство готово отдать контрольный пакет акций "Титана Украины"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1554765

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«Коммерсант-Украина» в материале «Лето охладит ожидания» пишет – в 2011 году правительство решило отказаться от пересмотра социальных стандартов в июле. Согласно проекту бюджета, с апреля по октябрь роста соцвыплат не будет. К концу года прожиточный минимум и минимальная зарплата увеличатся на 8,8%, что лишь покроет инфляцию. Такие ограничения эксперты объясняют стремлением Кабинета министров сэкономить на бюджетной сфере на фоне ожидаемого снижения налоговых платежей после принятия Налогового кодекса…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1554758

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Издание «Экономические известия» в публикации «Тарифы станут свободнее» пишет - Минтранссвязи делает первый шаг к дерегуляции тарифов естественных монополий: в качестве эксперимента самостоятельно устанавливать ставки разрешат восьми речным портам. Однако вряд ли это позволит привлечь дополнительные грузопотоки и кардинально поменяет ситуацию в отрасли, считают эксперты…

http://markets.eizvestia.com/full/tarify-stanut-svobodnee

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Также «Экономические известия» в публикации «Тигипко продолжит дело Тимошенко» пишут - вице-премьер Сергей Тигипко решил завершить дело, начатое Юрием Ехануровым и продолженное Юлией Тимошенко: денонсировать договор с Кипром об избежании двойного налогообложения. В результате одностороннего отказа от договора правительство ожидает получить в госбюджет дополнительно до $6 млрд…

http://markets.eizvestia.com/full/tigipko-prodolzhit-delo-timoshenko

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«Экономические известия» в публикации «Зарубежные банки могут выйти из Ассоциации украинских банков» пишут - заявление президента Ассоциации украинских банков Александра Сугоняко, направленное против иностранных банковских групп, вызвало у последних негодование. Сегодня может быть объявлено о выходе большинства банков с иностранным капиталом из АУБ. Впрочем, эксперты утверждают, что именно этого господин Сугоняко и добивался…

http://finance.eizvestia.com/full/zarubezhnye-banki-mogut-vyjti-iz-associacii-ukrainskih-bankov

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«Газета по-киевски» в публикации «Невестка нардепа разбила три машины и сдала чужую кровь» пишет – ее свекр, парламентарий Сергей Велижанский в нелепом ДТП подозревает... кошку и обещает, что родственница возместит ущерб…

http://mycityua.com/articles/country/2010/12/10/015404.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Из Могилянки хотят сделать ПТУ» пишет – Киево-Могилянская академия пошла на открытый конфликт с Минобразования и его руководителем Дмитрием Табачником. Могилянцы против отмены обязательного английского и возврата в «совок»…

http://mycityua.com/articles/city/2010/12/10/015117.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Генпрокурор рассказал, что уже накопали на Тимошенко» пишет – «Материалы судебно-бухгалтерской экспертизы (работы бывшего Кабмина) поступают в органы прокуратуры. Прокуратура должна реагировать? Должна», - говорит Пшонка…

http://www.segodnya.ua/news/14203472.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Генералы просят подвезти» пишет – Министерство обороны России ищет организацию, готовую за 10 млрд руб. в течение трех лет обеспечивать ведомство 566 автомобилями. Исходя из стоимости контракта средняя цена содержания автомобиля составит около 6 млн руб. в год…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/251541/generaly_prosyat_podvezti

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Также издание «Ведомости» в публикации «Земля по дешевке» пишет – правительство России хочет заставить бизнес выкупить у государства землю, на которой он работает. Для этого Минэкономразвития предлагает в два раза снизить цену выкупа участков в Москве и Санкт-Петербурге, а в остальных регионах приравнять ее к арендной плате…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/251516/zemlya_po_deshevke

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Издание «Известия» в публикации «Полезная связь» пишет - Минкомсвязь РФ разработала модель внедрения в России связи четвертого поколения (4G) и определила, как будут распределяться частоты между операторами…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3149329/

(УНИАН)