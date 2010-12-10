Янукович создал Комиссию по укреплению демократии и утверждению верховенства права

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом утвердил Положение о Комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права, а также ее персональный состав.

Указ от 9 декабря, положение и список членов комиссии размещены на официальном сайте главы государства.

Указанная комиссия, согласно положению, является консультативно-совещательным органом при Президенте Украины.

Комиссия по укреплению демократии и утверждению верховенства права должна готовить предложению по проведению мероприятий для завершения выполнения Украиной обязательств, вытекающих из ее членства в Совете Европы, определенных Заключением Парламентской ассамблеи Совета Европы № 190 (1995 г.), с учетом положений резолюций Парламентской ассамблеи Совета Европы по Украине, в частности Резолюции 1755 (2010 г.).

Также комиссия должна способствовать налаживанию тесного сотрудничества между Украиной и Европейской Комиссией "За демократию через право" (Венецианская Комиссия), готовить предложения по учету ее заключений и рекомендаций; а также по достижению соответствия положений Конституции Украины европейским стандартам и ценностям на основе рекомендаций Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия).

Кроме того, комиссия должна провести анализ нормативно-правовых актов и мониторинг эффективности реализации таких актов с целью приведения их в соответствие с европейскими нормами и стандартами, требованиями политической составляющей Копенгагенских критериев 1993 года относительно приобретения Украиной членства в Европейском Союзе, а также готовить предложения по усовершенствованию законодательства Украины.

Комиссия по укреплению демократии и утверждению верховенства права также должна готовить справочные материалы, касающиеся вопросов соответствия правовой системы Украины требованиям политической составляющей Копенгагенских критериев 1993 года, выполнения соответствующих положений Плана действий "Украина - Европейский Союз", проведения мероприятий по освещению работы по выполнения этого Плана в средствах массовой информации.

Председателем комиссии (с пометкой "по согласию") назначен народный депутат Сергей ГОЛОВАТЫЙ. Глава Комиссии по должности является членом украинской части Комитета по вопросам сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом.

В целом в составе комиссии 21 член - все законодатели, занимающие руководящие должности в учебных заведениях, юридических фирмах и общественных объединениях. 19 из них назначены с пометкой "по согласию".