Азаров поручил немедленно начать ликвидацию и реорганизацию министерств

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил членам Кабинета Министров немедленно начать процесс ликвидации и реорганизации министерств и ведомств, предпринять надлежащие меры по сокращению численности аппаратов Секретариата Кабмина, министерств и ведомств.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, состоялось первое организационное заседание нового состава Кабинета министров Украины, сформированного во исполнение Указа Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти».

Глава правительства подчеркнул, что цель административной реформы - качественно повысить эффективность государственного управления, взаимодействие центральных органов исполнительной власти, а на втором этапе - местных администраций.

Как сообщал УНИАН, вчера Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ издал указ «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти», которым была изменена система центральных органов исполнительной власти. Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ другим указом изменил состав Кабинета Министров Украины.