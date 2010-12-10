Азаров поручил начать ликвидацию и реорганизацию министерств

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил членам Кабинета министров немедленно начать процесс ликвидации и реорганизации министерств и ведомств, предпринять надлежащие меры по сокращению численности аппаратов Секретариата Кабмина, министерств и ведомств.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, состоялось первое организационное заседание нового состава Кабинета министров Украины, сформированного во исполнение Указа Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти».

Глава правительства подчеркнул, что цель административной реформы - качественно повысить эффективность государственного управления, взаимодействие центральных органов исполнительной власти, а на втором этапе - местных администраций.

Как сообщал УНИАН, вчера Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ издал указ «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти», которым была изменена система центральных органов исполнительной власти. Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ другим указом изменил состав Кабинета министров Украины.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Андрея КЛЮЕВА от должности первого вице-премьер-министра Украины, Бориса КОЛЕСНИКОВА, Сергея ТИГИПКО и Виктора ТИХОНОВА - от должностей вице-премьеров.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

Также Президент освободил Юрия БОЙКО от должности министра топлива и энергетики;

Константина ЕФИМЕНКО – от должности министра транспорта и связи;

Дмитрия КОЛЕСНИКОВА – от должности министра промышленной политики;

Николая ПРИСЯЖНЮКА – от должности министра аграрной политики;

Михаила КУЛИНЯКА – от должности министра культуры и туризма;

Василия НАДРАГУ – от должности министра труда и социальной политики;

Виктора БАЛОГУ – от должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций;

Николая ЗЛОЧЕВСКОГО – от должности министра охраны окружающей природной среды;

Юрия ХИВРИЧА - от должности министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;

Владимира ЯЦУБУ - от должности министра регионального развития и строительства;

Юрия ЯЩЕНКО – от должности министра угольной промышленности;

Василия ЦУШКО – от должности министра экономики;

Равиля САФИУЛЛИНА – от должности министра по делам семьи, молодежи и спорта;

Дмитрия ТАБАЧНИКА – от должности министра образования и науки;

Анатолия ТОЛСТОУХОВА - от должности министра Кабинета министров.

Другими своими указами Президент назначил:

Андрея КЛЮЕВА - первым вице-премьер-министром - министром экономического развития и торговли;

Бориса КОЛЕСНИКОВА - вице-премьер-министром - министром инфраструктуры;

Сергея ТИГИПКО - вице-премьер-министром - министром социальной политики;

Виктора ТИХОНОВА - вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

Виктора БАЛОГУ - министром чрезвычайных ситуаций;

Юрия БОЙКО - министром энергетики и угольной промышленности;

Николая ЗЛОЧЕВСКОГО - министром экологии и природных ресурсов;

Михаила КУЛИНЯКА - министром культуры;

Николая ПРИСЯЖНЮКА - министром аграрной политики и продовольствия;

Дмитрия ТАБАЧНИКА - министром образования и науки, молодежи и спорта;

Перестановки не коснулись министров иностранных дел, внутренних дел, обороны, юстиции и здравоохранения.