Янукович снова прибыл в Москву

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе заседаний лидеров СНГ в узком и расширенном составах предполагается углубленная дискуссия с учетом результатов работы российского председательства по его приоритетам: повышение эффективности экономического взаимодействия в рамках СНГ и проведение в 2010 г. тематических годов – Года науки и инноваций и Года ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Отдельно будет заслушана информация об итогах проведения в государствах-участниках СНГ мероприятий в рамках празднования 65-й годовщины Победы.

Сообщается, что особое внимание на заседании будет уделено перспективам наращивания экономического сотрудничества. Повесткой дня саммита, в частности, предусматривается обсуждение хода работы над проектом Договора о зоне свободной торговли в рамках Содружества. Его подписание призвано способствовать формированию отвечающей современным требованиям договорной базы для либерализации торговли на пространстве СНГ, ликвидации барьеров во взаимной торговле.

Среди прочего, на саммите также планируется рассмотреть Стратегию международного молодежного сотрудничества в рамках СНГ на период до 2020 г.

Как ожидается, в ходе саммита в качестве одной из ключевых задач будет отмечена реализация Плана приоритетных мероприятий в гуманитарной сфере на 2011–2012 гг., одобренного на заседании Совета глав правительств СНГ (Санкт-Петербург, 19 ноября с.г.).

Традиционно важное место займут вопросы сотрудничества в правоохранительной и военной сферах.

Также на заседании Совета глав государств СНГ состоится обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

Кроме того, на рассмотрение глав государств Содружества будет представлен проект совместного Обращения в связи с 25-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС.

Ожидается принятие решения о председательстве в Содружестве в 2011 г., а также о сроках и месте проведения следующего заседания Совета глав государств СНГ.