В ГПУ находится 49 уголовных дел в отношении нынешних чиновников - Пшонка

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА заявляет, что в Главном следственном управлении ГПУ сейчас находится 49 уголовных дел по незаконным действиям представителей нынешней власти.

Об этом он заявил в интервью газете «Сегодня», текст которого размещен на сайте издания.

«Среди них - Татьяны РУДЬ из Госкомцен, замминистра экологии ПРЕСНЕРА, другие. Мы не различаем, к какой власти принадлежит чиновник», - сказал он.

По словам В.ПШОНКИ, для Президента это тоже не имеет значения. Он напомнил, что Президент не единожды подчеркивал в своих выступлениях – действовать только строго по закону.