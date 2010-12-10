Главное на 10 декабря (день)

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ оптимизировал систему центральных органов исполнительной власти.

Текст соответствующего указа от 9 декабря размещен на официальном сайте главы государства.

Президент постановил создать:

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Государственную инспекцию сельского хозяйства Украины, реорганизовав Министерство аграрной политики Украины;

Министерство экономического развития и торговли, реорганизовав Минэкономики, а также возложив на создаваемое министерство функции в сфере реализации государственной регуляторной политики, государственной политики по вопросам развития предпринимательства, регулирования ценовой политики (кроме вопросов регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей);

Министерство энергетики и угольной промышленности, реорганизовав, соответственно Минтопэнерго и Минуглепром;

Министерство инфраструктуры Украины, Государственную автотранспортную службу Украины, Государственную авиационную службу Украины, Государственную службу связи Украины, Государственную службу морского и речного транспорта Украины, реорганизовав Министерство транспорта и связи Украины, а также возложив на создаваемое министерство функции по реализации государственной политики в сфере туризма;

Министерство культуры Украины и Государственное агентство Украины по вопросам кино, реорганизовав Министерство культуры и туризма Украины, а также возложив на создаваемое министерство функции по реализации государственной политики в сфере междунациональных отношений, защиты прав национальных меньшинств Украины, религии;

Министерство чрезвычайных ситуаций Украины, Государственную службу горного надзора и промышленной безопасности Украины, Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, Государственную инспекцию техногенной безопасности Украины, реорганизовав Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы;

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Государственную службу интеллектуальной собственности Украины, Государственную службу молодежи и спорта Украины, реорганизовав Министерство образования и науки Украины, Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта;

Министерство экологии и природных ресурсов Украины, Государственную экологическую инспекцию Украины, Государственную службу геологии и недр Украины, реорганизовав Министерство охраны окружающей природной среды Украины;

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, реорганизовав Министерство регионального развития и строительства Украины, Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины;

Министерство социальной политики Украины, Государственную инспекцию Украины по вопросам труда, реорганизовав Министерство труда и социальной политики Украины;

Государственную архивную службу Украины, реорганизовав Государственный комитет архивов Украины, а также возложив на эту службу функции по реализации государственной политики в сфере создания и обеспечения функционирования системы страхового фонда документации;

Государственную ветеринарную и фитосанитарную службу Украины, реорганизовав Государственный комитет ветеринарной медицины Украины, а также возложив на эту службу функции по реализации государственной политики в сфере охраны прав на сорта растений;

Государственную исполнительную службу Украины, возложив на эту службу функции по реализации государственной политики в сфере организации исполнения решений судов и других органов (должностных лиц) в соответствии с законами;

Государственную казначейскую службу Украины, возложив на эту службу функции в сфере казначейского обслуживания государственного бюджета;

Государственную миграционную службу Украины, возложив на эту службу функции по реализации государственной политики по вопросам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц, а также по делам миграции в пределах, определенных законодательством о беженцах;

Государственную пенитенциарную службу Украины, реорганизовав Государственный департамент Украины по вопросам исполнения наказаний;

Государственную налоговую службу Украины, реорганизовав Государственную налоговую администрацию Украины;

Государственную пробирную службу Украины, возложив на эту службу функции по реализации государственной политики в сфере государственного пробирного контроля;

Государственную регистрационную службу Украины, возложив на эту службу функции по реализации государственной политики в сфере регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, в сфере регистрации религиозных организаций, а также функции Министерства юстиции Украины по реализации государственной политики в сфере регистрации;

Государственную санитарно-эпидемиологическую службу Украины, возложив на эту службу функции по реализации государственной политики в сфере обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения;

Государственную службу по вопросам инвалидов и ветеранов Украины, реорганизовав Государственный комитет Украины по делам ветеранов, а также возложив на эту службу функции по реализации государственной политики в сфере социальной защиты инвалидов;

Государственную службу статистики Украины, реорганизовав Государственный комитет статистики Украины;

Государственную службу технического регулирования Украины, реорганизовав Государственный комитет Украины по вопросам технической регуляции и потребительской политики;

Государственную службу Украины по лекарственным препаратам и контролю за наркотиками, реорганизовав Государственную инспекцию по контролю качества лекарственных средств Министерства здравоохранения Украины и Государственный комитет Украины по вопросам контроля за наркотиками;

Государственную службу Украины по вопросам защиты персональных данных;

Государственную службу Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных заболеваний;

Государственную службу финансового мониторинга Украины, реорганизовав Государственный комитет финансового мониторинга Украины;

Государственное агентство водных ресурсов Украины, реорганизовав Государственный комитет Украины по водному хозяйству;

Государственное агентство экологических инвестиций Украины, реорганизовав Национальное агентство экологических инвестиций Украины;

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины, реорганизовав Национальное агентство Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов;

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, реорганизовав Государственное агентство Украины по управлению национальными проектами и Государственное агентство Украины по инвестициям и развитию;

Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информации Украины, реорганизовав Государственный комитет Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации;

Государственное агентство земельных ресурсов Украины, реорганизовав Государственный комитет Украины по земельным ресурсам;

Государственное агентство лесных ресурсов Украины, реорганизовав Государственный комитет лесного хозяйства Украины;

Государственное агентство резерва Украины, реорганизовав Государственный комитет Украины по государственному материальному резерву;

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины, реорганизовав Государственный комитет рыбного хозяйства Украины;

Государственное агентство Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, реорганизовав Министерство промышленной политики Украины;

Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины, возложив на эту инспекцию функции по реализации государственной политики по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля;

Государственную финансовую инспекцию Украины, реорганизовав Главное контрольно-ревизионное управление Украины.

Кроме того, Президент постановил ликвидировать:

Государственный комитет Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору, возложив его функции на Государственную службу горного надзора и промышленной безопасности Украины и Государственную инспекцию техногенной безопасности Украины;

Высшую аттестационную комиссию Украины, возложив ее функции на Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины;

Украинский институт национальной памяти (отдельным указом создан Институт национальной памяти как научно-исследовательское бюджетное учреждение при Кабмине);

Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства;

Государственный комитет Украины по делам национальностей и религий.

Также глава государства постановил переименовать:

Государственный комитет ядерного регулирования Украины в Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины;

Национальное космическое агентство Украины в Государственное космическое агентство Украины.

Кроме того, этим указом утверждена Схема организации и взаимодействия центральных органов исполнительной власти.

Также Президент установил, что министерства и другие центральные органы исполнительной власти, создающиеся путем реорганизации других центральных органов исполнительной власти, являются правопреемниками реорганизующихся органов. Центральные органы исполнительной власти, на которые этим указом возложены функции по реализации государственной политики в соответствующей сфере, выполняют полномочия в определенных сферах компетенции соответствующих органов, которые ликвидируются в соответствии с этим указом.

В документе приведен перечень президентских указов и положений, которые утратили действие, учитывая этот указ, а также ряд поручений Кабмина, в частности:

1) до завершения реформирования системы центральных органов исполнительной власти обеспечивать надлежащее исполнение функций центральных органов исполнительной власти, которые ликвидируются, реорганизуются;

2) обеспечить в процессе ликвидации, реорганизации центральных органов исполнительной власти сокращение численности государственных служащих, работающих в центральных органах исполнительной власти, не менее, чем на 30 процентов;

3) подать в двухмесячный срок проекты положений о центральных органах исполнительной власти;

4) принять меры по ликвидации правительственных органов в системе центральных органов исполнительной власти;

5) проработать вопрос оптимизации механизма реализации государственной политики на местном уровне, в том числе по функционированию территориальных органов центральных органов исполнительной власти;

6) принять меры по сокращению штатной численности работников Секретариата Кабинета министров Украины не менее, чем на 50 процентов;

7) решить в установленном порядке вопрос о ликвидации Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали;

8) осуществить в месячный срок мероприятия по созданию государственного хозяйственного объединения "Укроборонэкспорт" из государственных предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, принимающих участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами;

9) подать в двухмесячный срок в установленном порядке предложения о внесении изменений в законодательные акты, вытекающие из этого Указа;

10) привести в месячный срок свои решения в соответствие с этим указом.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Андрея КЛЮЕВА от должности первого вице-премьер-министра Украины, Бориса КОЛЕСНИКОВА, Сергея ТИГИПКО и Виктора ТИХОНОВА - от должностей вице-премьеров.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

Также Президент освободил Юрия БОЙКО от должности министра топлива и энергетики;

Константина ЕФИМЕНКО – от должности министра транспорта и связи;

Дмитрия КОЛЕСНИКОВА – от должности министра промышленной политики;

Николая ПРИСЯЖНЮКА – от должности министра аграрной политики;

Михаила КУЛИНЯКА – от должности министра культуры и туризма;

Василия НАДРАГУ – от должности министра труда и социальной политики;

Виктора БАЛОГУ – от должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций;

Николая ЗЛОЧЕВСКОГО – от должности министра охраны окружающей природной среды;

Юрия ХИВРИЧА - от должности министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;

Владимира ЯЦУБУ - от должности министра регионального развития и строительства;

Юрия ЯЩЕНКО – от должности министра угольной промышленности;

Василия ЦУШКО – от должности министра экономики;

Равиля САФИУЛЛИНА – от должности министра по делам семьи, молодежи и спорта;

Дмитрия ТАБАЧНИКА – от должности министра образования и науки;

Анатолия ТОЛСТОУХОВА - от должности министра Кабинета Министров.

Другими своими указами Президент назначил:

Андрея КЛЮЕВА - первым вице-премьер-министром - министром экономического развития и торговли;

Бориса КОЛЕСНИКОВА - вице-премьер-министром - министром инфраструктуры;

Сергея ТИГИПКО - вице-премьер-министром - министром социальной политики;

Виктора ТИХОНОВА - вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

Виктора БАЛОГУ - министром чрезвычайных ситуаций;

Юрия БОЙКО - министром энергетики и угольной промышленности;

Николая ЗЛОЧЕВСКОГО - министром экологии и природных ресурсов;

Михаила КУЛИНЯКА - министром культуры;

Николая ПРИСЯЖНЮКА - министром аграрной политики и продовольствия;

Дмитрия ТАБАЧНИКА - министром образования и науки, молодежи и спорта;

Перестановки не коснулись министров иностранных дел, внутренних дел, обороны, юстиции и здравоохранения.

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА заявляет, что в Главном следственном управлении ГПУ сейчас находится 49 уголовных дел по незаконным действиям представителей нынешней власти.

Об этом он заявил в интервью газете «Сегодня», текст которого размещен на сайте издания.

«Среди них - Татьяны РУДЬ из Госкомцен, замминистра экологии ПРЕСНЕРА, другие. Мы не различаем, к какой власти принадлежит чиновник», - сказал он.

По словам В.ПШОНКИ, для Президента это тоже не имеет значения. Он напомнил, что Президент не единожды подчеркивал в своих выступлениях – действовать только строго по закону.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе заседаний лидеров СНГ в узком и расширенном составах предполагается углубленная дискуссия с учетом результатов работы российского председательства по его приоритетам: повышение эффективности экономического взаимодействия в рамках СНГ и проведение в 2010 г. тематических годов – Года науки и инноваций и Года ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Отдельно будет заслушана информация об итогах проведения в государствах-участниках СНГ мероприятий в рамках празднования 65-й годовщины Победы.

Сообщается, что особое внимание на заседании будет уделено перспективам наращивания экономического сотрудничества. Повесткой дня саммита, в частности, предусматривается обсуждение хода работы над проектом Договора о зоне свободной торговли в рамках Содружества. Его подписание призвано способствовать формированию отвечающей современным требованиям договорной базы для либерализации торговли на пространстве СНГ, ликвидации барьеров во взаимной торговле.

Среди прочего, на саммите также планируется рассмотреть Стратегию международного молодежного сотрудничества в рамках СНГ на период до 2020 г.

Как ожидается, в ходе саммита в качестве одной из ключевых задач будет отмечена реализация Плана приоритетных мероприятий в гуманитарной сфере на 2011–2012 гг., одобренного на заседании Совета глав правительств СНГ (Санкт-Петербург, 19 ноября с.г.).

Традиционно важное место займут вопросы сотрудничества в правоохранительной и военной сферах.

Также на заседании Совета глав государств СНГ состоится обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

Кроме того, на рассмотрение глав государств Содружества будет представлен проект совместного Обращения в связи с 25-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС.

Ожидается принятие решения о председательстве в Содружестве в 2011 г., а также о сроках и месте проведения следующего заседания Совета глав государств СНГ.

Кабинет министров Украины ухудшил прогноз отрицательного сальдо торгового баланса по итогам 2011 года с 2,479 млрд. долл. до 3,398 млрд. долл. Об этом говорится в постановлении правительства №1119 от 8 декабря т.г., которым вносятся изменения в постановлением №701 от 11 августа 2010 года.

Кроме того, правительство изменило прогноз объемов экспорта товаров и услуг в следующем году с 72,908 млрд. долл. до 74,440 млрд. долл., импорта - с 75,387 млрд. долл. до 77,838 млрд. долл.

(УНИАН)