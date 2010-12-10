Кабмин готовит кадровые предложения Президенту

Кабинет министров Украины готовит кадровые предложения Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, касающиеся назначений на должности руководителей центральных органов исполнительной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Сегодня проведено первое организационное заседание правительства в новом составе. На этом заседании принят целый ряд решений, вытекающих из указа Президента. Сейчас будут готовиться предложения Президенту по назначению руководителей служб, агентств, инспекций», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, в связи с тем, что целый ряд министерств ликвидирован или реорганизован, будут соответствующие кадровые изменения.

«Но само правительство определено. Оно с сегодняшнего дня на своем организационном заседании определило, кто чем будет заниматься. Так что организационный период для самого правительства закончен», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.