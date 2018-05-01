В Украине стартовала админреформа

В Украине заработала админреформа. Указами Президента уволены 15 министров, часть из них переназначены. Кроме того, структура министерств изменена, ряд комитетов и комиссий упразднены, некоторые из них переподчинены. Уже состоялось первое заседание нового состава Кабинета министров Украины, сформированного во исполнение Указа Президента «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти», в ходе которого премьер-министр Николай Азаров поручил членам правительства немедленно начать процесс ликвидации и реорганизации ведомств, а также предпринять надлежащие меры по сокращению численности аппаратов Секретариата Кабмина и министерств.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, в рамках проведения административной реформы в Украине будет сокращено более 50% государственных служащих. Но процесс не будет одномоментным «с сегодня на завтра», а продлится не один год. «Для людей, которых будут увольнять, сначала создадут соответствующие условия, чтобы они могли найти себе место либо в государственном, либо в частном секторах», - пояснил министр.

При этом А.Лавринович подчеркнул, что первый этап сокращения госслужащих не будет способствовать экономии значительных сумм бюджетных средств, поскольку людям, которые будут увольняться, нужно будет выплатить определенные «выходные» суммы. Кроме того, по его словам, не исключено, что некоторая часть этих людей после увольнения зарегистрируется в центрах занятости, и им нужно будет выплачивать помощь по безработице.

В то же время А.Лавринович заверил, что на следующих этапах проведения админреформы «экономия будет очевидной».

Вместе с тем, министр отметил, что в настоящее время в Украине, к сожалению, работает значительное количество служащих, которые действуют таким образом, что «не решают проблемы, а наоборот – создают их».

Он также подчеркнул, что изданный Президентом Указ “Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти” не противоречит законодательству.

Кроме того, по словам министра, на будущей неделе на рассмотрение парламента планируется внести ряд законопроектов по админреформе, в частности, о государственной службе, об органах центральной исполнительной власти, о Кабинете министров Украины, а также законопроект, который будет регулировать деятельность природных монополий.

Мегаминистерства - мегадолжности

Итак, согласно админреформе, количество членов Кабинета министров Президент сократил с 26 до 17 человек. Также в процессе ликвидации и реорганизации Кабмина поручено обеспечить сокращение численности государственных служащих не менее, чем на 30% и принять меры по сокращению штатной численности работников секретариата Кабмина не менее, чем на 50%.

Вместо 112 органов центральной исполнительной власти созданы 63. Из них 16 министерств, 28 служб, 12 агентств и 7 инспекций. В министерствах вводится должность руководителя аппарата – заместителя министра. При этом у министра остается два заместителя.

Таким образом получаем следующее:

Кабмин продолжит возглавлять Николай Азаров.

К должности Андрея Клюева - первый вице-премьер-министр – добавляется министр экономического развития и торговли. То есть, возглавит в прошлом Министерство экономики.

Министерство транспорта и связи переберет на себя полномочия ликвидированных госкомитетов и отныне будет называться Министерство инфраструктуры Украины. Его возглавит Борис Колесников, оставаясь также на должности вице-премьер-министра.

Сергей Тигипко - вице-премьер-министр – дополнительно возглавит Министерство социальной политики.

Виктор Тихонов, оставаясь вице-премьер-министром, будет руководить объединенными в одно целое МинЖКХ и Минрегионстрой. Его вторая должность - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Виктор Балога остается главой «нетронутого» МЧС.

Юрий Бойко будет руководить объединенными Минтопэнерго и Минуглепром. Теперь его должность - министр энергетики и угольной промышленности.

В прошлом министр охраны окружающей природной среды Николай Злочевский назначен министром экологии и природных ресурсов - возглавляемое им до Указа Президента ведомство меняет соответственно название.

Министром культуры остается Михаил Кулиняк.

МинАП теперь будет называться Министерством аграрной политики и продовольствия. Ведомство, не зависимо от названия, продолжит возглавлять Николай Присяжнюк.

Минобразования заберет на себя полномочия Минсемьи. Объединение возглавит Дмитрий Табачник. Теперь его должность - министр образования и науки, молодежи и спорта.

Министерство финансов, которыми передадут полномочия ряда ведомств и комитетов, остается под руководством Федора Ярошенко.

Перестановки не коснулись министров иностранных дел, внутренних дел, обороны, юстиции и здравоохранения. Ими остаются Константин Грищенко, Анатолий Могилев, Михаил Ежель, Александр Лавринович и Зиновий Мытнык, соответственно.

Министерства, которые после административной реформы не закреплены за вице-премьерами, будут подчиняться непосредственно премьер-министру.

«Все те министры, которые не под вице-премьер-министрами, напрямую выходят на премьер-министра», - пояснил Н.Азаров.

Админреформа, по его мнению, приведет к тому, что процесс принятия решений правительством будет проходить более оперативно и быстро. При этом Министерство финансов, Министерство экономического развития и торговли и Министерство юстиции будут ключевыми ведомствами, которые будут участвовать в принятии решений Кабмина. В то же время, по словам главы правительства, аппарат Кабинета министров, который будет сокращен и реконструирован, будет выполнять в основном экспертные функции в подготовке решений правительства.

Сейчас, по словам премьера, Кабинет министров готовит кадровые предложения Президенту, касающиеся назначений на должности руководителей центральных органов исполнительной власти. «Организационный период для правительства закончен», - подытожил Н.Азаров.

Реформировать нельзя оставить

Есть уже и первые комментарии политиков и экспертов относительно административного передела.

Так, первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр Турчинов считает, что количественные изменения в Кабинете министров, к сожалению, не привели к изменениям качественным.

«На ключевых должностях остаются те же люди, которые отвечают за провал социально-экономической политики, за увеличение цен, тарифов, за унижение национальных интересов Украины. Поэтому можно вспомнить слова классика: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь», - сказал А.Турчинов.

Экс-министр финансов, председатель Украинского фонда поддержки реформ Виктор Пинзеник отмечает, что оптимизация системы центральных органов исполнительной власти является несистемным шагом в рамках провозглашенной в Украине административной реформы.

Он одобрительно отнесся к сокращению количества министров и их заместителей. По его мнению, это шаг в правильном направлении.

«Меньше министров - меньше будут мешать друг другу, гражданам и бизнесу. За одно дело не будет нескольких ответственных, а точнее безответственных должностных лиц», - отметил В.Пинзеник.

В то же время экс-министр подчеркнул, что ключевые проблемы организации власти не решены. В частности, не решена проблема второго правительства в самом правительстве - Секретариате Кабинета министров, руководитель которого не может быть министром. “Фундаментальный принцип управления – за каждое дело отвечает один человек – не реализован. И впредь все министерства занимаются высшим образованием, около 10 - здравоохранением. Каждый министр является в то же время министром финансов. А кроме них, еще 450 министров финансов в парламенте”, - отметил В.Пинзеник.

Также, по его мнению, остается не решенной проблема наличия в Украине “десятков мини-правительств”. Это центральные органы исполнительной власти, подчиненные Кабмину, то есть, по словам В.Пинзеника, никому, потому что последний является коллегиальным органом. «Такая система построения власти - это все равно, что командир взвода не подчинен командиру роты», - подчеркнул он. Исполнительная власть должна строиться по принципу жесткой подчиненности.

В.Пинзеник обратил внимание, что власть забыла о проблеме исполнения публичных (государственных) функций общественными организациями, которые управляют государственным имуществом и огромными бюджетными средствами, например, различные академии наук, которые по своему статусу являются общественными организациями, а не органами власти. «Ознакомление с принятыми решениями порождает ощущение несистемности и незавершенности выполненных действий», - отметил он.

Директор Центра политического анализа «Пента» Владимир Фесенко считает, что в результате кадровых решений, которые состоялись вслед за структурными изменениями в правительстве, были усилены роли двух вице-премьер министров: Андрея Клюева и Бориса Колесникова, которые будут отвечать за экономический и инфраструктурный блоки.

«Бросается в глаза то, что Сергей Тигипко стал главным «козлом отпущения» за проведение непопулярных социальных реформ. Его перекинули на социальную политику. А именно в этой сфере ожидается наиболее сложные решения, которые, наверняка, могут иметь наибольшую критику. Это и пенсионная реформа, и реформа здравоохранения, социального обеспечения, и Трудовой кодекс», - сказал В.Фесенко.

По его мнению, в свете решений Президента относительно оптимизации системы центральных органов исполнительной власти корректно употребить термин «административная реформа в узком смысле».

«В этом смысле реализуется и общая цель любой админреформы – оптимизация функций аппарата государственного управления. В данном случае это происходит: ликвидируются дублирующие органы, сокращается общее число структур. То, что вице-премьеры стали одновременно министрами – это тоже правильно. Это европейский опыт», - сказал В.Фесенко.

Между тем, по его мнению, главный смысл этой реформы лежит в финансовой плоскости и связан с экономией государственных средств. «Проблема эта давно назрела. И к тому же вопрос об экономии бюджетных средств жестко ставится со стороны нашего главного заемщика – Международного валютного фонда», - подчеркнул политолог.

Он также высказал мнение, что сама по себе эта реформа достаточно простая, механическая. «Но заявлено еще одно важное направление – это размежевание функций органов исполнительной власти: министерства будут вырабатывать политику, службы будут иметь распорядительные функции и будут контрольные органы», - констатировал эксперт.

При этом В.Фесенко напомнил, что нечто подобное делалось в рамках проведения административной реформы в Российской Федерации в начале двухтысячных годов. «Не все там прошло гладко. И эффект был не такой, на который рассчитывали. Думаю, не все получится сейчас и с этой реформой», - отметил он. Эксперт посоветовал авторам реформы внимательно изучить российский опыт с точки зрения негативных последствий с целью избежать их в Украине. «Самой болезненной на последующих этапах преобразований будет реформа местного самоуправления и особенно административно-территориальная реформа. Она тоже назрела, но ее откладывают», - считает В.Фесенко.

Напоминаем, реформа стартовала...

Нина Сорока (УНИАН)