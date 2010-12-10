Главное за 10 декабря (вечер)

Новости дня

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Соцполитика

В 2011 году прожиточный минимум вырастет до 953 грн.

В следующем году прожиточный минимум будет повышен на 59 грн. – с 894 грн. до 953 грн.

Это предусмотрено проектом государственного бюджета на 2011 год, текст которого размещен на официальном сайте Министерства финансов.

Документом предусматривается, что в следующем году прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц устанавливается в таких размерах: с 1 января - 894 грн., с 1 апреля – 911 грн., с 1 октября - 934 грн., с 1 декабря - 953 грн.

Для основных социальных и демографических групп населения устанавливаются такие размеры прожиточного минимума:

для детей до 6 лет: с 1 января - 816 грн., с 1 апреля - 832 грн., с 1 октября - 853 грн., с 1 декабря - 870 грн.;

для детей от 6 до 18 лет: с 1 января - 977 грн., с 1 апреля – 997 грн., с 1 октября - 1022 грн., с 1 декабря - 1042 грн.;

для работоспособных: с 1 января - 941 грн., с 1 апреля - 960 грн., с 1 октября - 985 грн., с 1 декабря - 1004 грн.;

для утративших работоспособность: с 1 января - 750 грн., с 1 апреля – 764 грн., с 1 октября - 784 грн., с 1 декабря - 800 грн.

Уровень минимальной заработной платы в проекте госбюджета на 2011 год установлен в таких размерах:

в ежемесячном размере: с 1 января - 941 грн., с 1 апреля - 960 грн., с 1 октября - 985 грн., с 1 декабря - 1004 грн.;

в почасовом размере: с 1 января - 5,66 грн., с 1 апреля - 5,77 грн., с 1 октября - 5,92 грн., с 1 декабря - 6,04 грн.

Экономика

Кабмин внес в парламент проект госбюджета-2011

Кабинет министров Украины внес в парламент проект закона о Государственном бюджете Украины на 2011 год.

Документ зарегистрирован в Верховной Раде, сообщается на сайте парламента.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 8 декабря одобрил проект Государственного бюджета на 2011 год.

Проект Государственного бюджета Украины на 2011 рассчитан исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,253 трлн. грн., рост ВВП – 4,5%, уровень инфляции – 8,9%, индекс цен производителей промпродукции – 11,3%, фонд оплаты труда – 398 млрд. грн., курс национальной валюты – 7,95 грн./долл., дефицит бюджета – 3,08% ВВП.

Предельный размер госдолга к 31 декабря 2011 г. запланирован на уровне 375,6 млрд. грн.

В проекте Государственного бюджета на 2011 год заложен предельный размер государственного долга на 31 декабря 2011 год в размере 375,643 млрд. грн.

Текст документа опубликован на официальном сайте Министерства финансов.

Также документом предусматривается, что в 2011 году госгарантии предоставляются Кабинетом министров на сумму 15 млрд. грн. для обеспечения полного или частичного выполнения долговых обязательств по заимствованиям субъектов хозяйствования-резидентов госсектора экономики по следующим направлениям:

по обязательствам Государственной службы автомобильных дорог Украины (по заимствованиям, обязательствам оплаты введенных инвесторами в действие объектов и по договорам концессии);

по обязательствам субъектов хозяйствования, объекты государственной собственности которых принадлежат к сфере управления Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов;

по обязательствам Государственного ипотечного учреждения на сумму 1 млрд. грн.;

для финансирования инвестиционных, инновационных, инфраструктурных и других проектов развития, которые имеют стратегическое значение и реализация которых будет содействовать развитию экономики Украины;

для финансирования развития жилищно-коммунального хозяйства.

Порядок и условия предоставления государственных гарантий устанавливаются Кабинетом министров.

Государственная служба автомобильных дорог Украины и Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Евро-2012 и реализации инфраструктурных проектов освобождаются от обязательства подавать обеспечение выполнения обязательств перед государством по возмещению расходов Госбюджета и вносить в бюджет плату за получение государственных гарантий.

Кабмин готовит кадровые предложения Президенту

Кабинет министров Украины готовит кадровые предложения Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, касающиеся назначений на должности руководителей центральных органов исполнительной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Сегодня проведено первое организационное заседание правительства в новом составе. На этом заседании принят целый ряд решений, вытекающих из указа Президента. Сейчас будут готовиться предложения Президенту по назначению руководителей служб, агентств, инспекций», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, в связи с тем, что целый ряд министерств ликвидирован или реорганизован, будут соответствующие кадровые изменения.

«Но само правительство определено. Оно с сегодняшнего дня на своем организационном заседании определило, кто чем будет заниматься. Так что организационный период для самого правительства закончен», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Азаров представил Клюева в качестве министра экономического развития и торговли

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ официально представил первого вице-премьер-министра Украины, министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА сотрудникам министерства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития, Н.АЗАРОВ подчеркнул важность реформирования системы центральных органов исполнительной власти, также он сообщил “о необходимости оптимизации структуры аппарата новообразованного министерства, о сокращении численности заместителей министра и о новом составе департаментов и служб министерства”.

Финансы

НБУ провел рефинансирование на 300 млн. грн.

Национальный банк Украины 9 декабря продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 328 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

В результате размещения депозитных сертификатов НБУ было привлечено 326 млн.

грн. сроком на 28 дней по ставке доходности до 3% годовых у трех банков и 2 млн. грн. сроком на 43 дня по ставке до 3,5% годовых 1 банку.

Нацбанк также предоставил рефинансирование одному банку на сумму 300 млн. грн. на 13 дней под 10,2% годовых.

Уставный капитал украинских банков достиг 141 млрд. грн.

Совокупный уставный капитал украинских банков в ноябре 2010 года увеличился на 0,4% – до 141,041 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, собственный капитал банков в прошлом месяце увеличился на 0,8%, или 1,1 млрд. грн., – до 136,8 млрд. грн. и на 1 ноября 2010 года составлял 14,6% банковских пассивов.

Активы банков за указанный период выросли на 1,5% – до 944,6 млрд. грн. Общие активы увеличились на 1,4% – до 1,093 трлн. грн., из которых 69,3% – кредитные операции, 7,2% – вложения в ценные бумаги.

Обязательства банков увеличились на 1,6% – до 807,8 млрд. грн. В структуре обязательств банков 32,5%, или 262,6 млрд. грн., составляли средства физических лиц, 21,4%, или 173,1 млрд. грн., – срочные вклады (депозиты) других банков и кредиты от других банков, 17,4%, или 140,3 млрд. грн., – средства субъектов хозяйствования.

По состоянию на 1 ноября 2010 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 175 банков. В состоянии ликвидации находится 19 банков. В ноябре т.г. НБУ отозвал банковскую лицензию и инициировал процедуру ликвидации банка "Синтез".

Остаток средств на корсчетах банков 9 декабря увеличился на 366 млн. грн.

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 9 декабря 2010 года увеличился на 366,3 млн. грн. и на начало дня 10 декабря 2010 года составил 16,289 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом текущего месяца объем средств на корсчетах сократился на 6,3%, или 1,09 млрд. грн.

Объем продаж на межбанке 9 декабря составила 600 млн. долл.

Объем продажи валюты на межбанковском рынке в четверг, 9 декабря, составил 600 млн. долл. (в эквиваленте), что на 43,3 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 315,2 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9580/7,9670 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9600/7,9665 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,9605/7,9680 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2563/0,2567 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2566/0,2568 грн./рубль. К закрытию цены остались без изменений. В России курс доллар-рубль упал и составил 31 рублей за доллар (-0,2050).

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5785/10,5920 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5210/10,5355 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5120/10,5280 грн./евро.

Транспорт

Днепроавиа просит Фонд госимущества провести открытый аукцион по Международным авиалиниям

Открытое акционерное общество "Авиационная компания "Днепроавиа" заинтересованно в приобретении государственного пакета акций СЗАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" и просит Фонд государственного имущества допустить компанию к участию в аукционе по продаже.

Об этом говорится в имеющемся в распоряжении УНИАН письме «Днепроавиа», направленном председателю ФГИУ Александру РЯБЧЕНКО.

В частности, в "Днепроавиа" отметили, что авиакомпания заинтересована в приобретении государственного пакета акций МАУ и имеет такую возможность за счет собственных средств, финансовой поддержки со стороны акционеров, финансовых компаний, в том числе международных.

Как подчеркивается в письме, "Авиационная компания "Днепроавиа", которая является одной из ведущих, наиболее авторитетных и опытных авиакомпаний на рынке Украины, готова привлечь необходимый капитал как для приобретения государственного пакета акций указанной авиакомпании, так и для обновления парка воздушных судов, повышения профессионального уровня персонала СЗАО "Авиакомпании "Международные авиалинии Украины", осуществления других необходимых мер для улучшения производственно-экономических показателей этой авиакомпании.

При этом в письме отмечается, что на сегодня была обнародована официальная позиция ФГИУ о том, что приемлемой ценой при продаже государственного пакета акций МАУ является не менее чем 250 млн. грн.

При этом в “Днепроавиа” отметили, что “мы готовы заплатить за пакет акций СЗАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" 516 841 000 грн. (эквивалент 65 млн. долларов США) и считаем это справедливой рыночной ценой, о чем свидетельствует мнение авторитетных независимых экспертов, оценщиков”. “Нам также известно, что заинтересованы в приобретении пакета акций некоторые другие украинские и иностранные компании”, - отмечается также в письме.

По убеждению “Днепроавиа”, единственной возможностью получить справедливую рыночную цену за пакет акций СЗАО "Авиакомпания "МАУ" является применение конкурентного способа продажи акций.

“В соответствии с ч. і ст.15 Закона Украины "О приватизации государственного имущества", которая определяет способы приватизации, предусмотрена продажа акций (долей, паев), принадлежащих государству в хозяйственных обществах, на аукционе, по конкурсу, на фондовых биржах и другими способами, которые предусматривают общедоступность и конкуренцию покупателей.

Общеизвестным фактом является то обстоятельство, что дефицит государственного бюджета Украины сейчас составляет свыше 100 млрд. грн.

Одной из основных целей приватизации, согласно со ст.2 Государственной программы приватизации, является поступление средств от приватизации в государственный бюджет Украины. Ст. 11 Государственной программы приватизации определена также необходимость достижения максимального экономического эффекта от приватизации”, - говорится в письме.

Поэтому, считают в “Днепроавиа”, является целесообразным при приватизации государственного пакета акций СЗАО "Авиакомпания "МАУ" применить такой способ продажи пакета акций, как проведение конкурса с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона как единственно возможный, целесообразный и эффективный, который способен обеспечить получение максимальной справедливой рыночной цены за объект приватизации, то есть обеспечить поступление в государственный бюджет Украины наибольшей суммы, достичь максимального экономического эффекта от приватизации. В этой связи “Днепроавиа” просит ФГИУ издать соответствующий приказ.

“В случае проведения конкурса с использованием открытости цены по принципу аукциона по продаже пакета акций СЗАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", мы будем принимать в нем участие, а в случае победы приложим все усилия для обеспечения эффективной работы СЗАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины"”, - заверили в “Днепроавиа”.

В Украине будет создана современная транспортная инфраструктура в Восточной Европе

Вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ определил первоочередные направления организации работы отрасли, отметив, что Президент Украины поставил задачу создать, как минимум, в Восточной Европе сильнейшую инфраструктуру.

Об этом сообщили УНИАН в Министерстве инфраструктуры (бывшее Министерство транспорта и связи - УНИАН).

В частности, относительно авиации Б.КОЛЕСНИКОВ сказал, что в рамках подготовки к Евро-2012 Украина получит четыре современных аэропорты. «Проблема №1 после Евро - Симферополь, Одесса, Запорожье. Нужно также восстановить инфраструктуру тех аэропортов, которые сегодня не работают: Луцк, Полтава и др.», - сказал он.

Также министр отметил, что сейчас готовится контракт с компанией "Хюндай" по организации скоростного железнодорожного движения. «Скорее всего, он будет подписан в ближайшее время, и уже весной 2011 года украинцы получат качественные перевозки европейского уровня по доступным украинским ценам», - подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ.

Энергетика

«Киевэнерго» просит КГГА дать гарантию на 500 млн. грн. кредита для подготовки к Евро-2012

Компания «Киевэнерго» просит столичную городскую госадминистрацию дать гарантию на получение компанией 500 млн. грн. кредита на подготовку энергообъектов столицы к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Об этом на заседании расширенной коллегии КГГА сказал технический директор АК «Киевэнерго» Сергей ЗАЙЦЕВ.

По его словам, компания утвердила инвестиционную программу по подготовке к Евро-2012 на сумму 156 млн. грн. Но этого финансирования, по словам С.ЗАЙЦЕВА, будет недостаточно. «Объекты, которые нам поручены, и мы отвечаем за них - это самые первоочередные средства, выделенные – это подстанции «Московская», «Университетская». Перегружена «ТЭЦ-6 –Левобережная»… Они (эти объекты – УНИАН) требуют финансирования на следующий год около 500 млн. грн. А реальные источники пока не найдены», - сказал С.ЗАЙЦЕВ.

Он подчеркнул, что одним из возможных источников финансирования может быть предоставление «Киевэнерго» кредита. «Но под это нет залоговых средств. Поэтому есть просьба включить такой пункт, как возможность рассмотрения предоставления гарантий города для получения «Киевэнерго» кредитов под подготовку к Евро и реабилитации сети 110/35 киловольт», - сказал С.ЗАЙЦЕВ, обращаясь к членам коллегии КГГА.