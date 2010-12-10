АНОНС событий 13 декабря

Шевченковский районный суд города Киева объявит решение по делу обвинений СБУ против заместителя председателя НРУ, экс-министра регионального развития и строительства Василия Куйбиды.

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Начнется заседание Согласительного совета Верховной Рады.

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Пресс-конференция на тему: «Наша забота - защитить пострадавших» при участии президента Моторного (транспортного) страхового бюро Украины Владимира Романишина и зам.начальника Департамента ГАИ МВД Украины Владимира Резникова.

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В медиа-холдинге «Главред» состоится пресс-конференция на тему: «Административная реформа: какими будут последствия?».

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Состоится интернет-конференция заместителя министра экономики Украины Валерия Мунтияна на тему: «Экономическая безопасность Украины: как завоевать рынки СНГ и Евросоюза в условиях кризиса?».

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Социальные инициативы «Нашей Украины» накануне нового бюджетного года». Участники: народные депутаты от партии «Наша Украина» Лилия Григорович и Николай Кульчинский, а также зам.председателя политсовета партии Валентина Королькова. Будут озвучены приоритеты и инициативы партии «Наша Украина» в сфере социальной политики (в том числе общая оценка властных проектов трудового кодекса, пенсионной реформы). (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 569-75-14 и 096 217 75 50.

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Состоится мультимедийный видеомост Москва – Ереван – Астана – Киев на тему: "Инновационное сотрудничество на пространстве СНГ" .

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По случаю Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, в Киеве, в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины состоятся торжественное собрание и концерт.

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Состоится неформальная встреча для журналистов на тему: “Реальные угрозы нового Жилищного кодекса”.

(УНИАН)