У Медведева призывают прокремлевскую молодежь «тренировать мозги и мускулы» перед выборами

Первый заместитель главы Администрации Президента России Владислав СУРКОВ призвал прокремлевскую молодежь «тренировать мозги и мускулы» перед выборами.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в РФ в пресс-службе движения «Наши», об этом В.СУРКОВ заявил на встрече с представителями молодежных организаций «Наши», «Россия молодая», «Молодая гвардия», «Сталь» и «Местные».

«Готовьтесь к выборам, тренируйте мозги и мускулы. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку», - сказал В.СУРКОВ.

Призывая молодежные движения принять активное участие в предстоящих парламентских и президентских выборах, В.СУРКОВ заявил, что задачи остались прежними. «У нас долгосрочные цели, и мы не собираемся менять их каждый день. У нас те же союзники и те же противники. Мы поэтапно выполняем наш план – «Стратегию 2020». И чтобы завершить эту работу, нам нужна победа на выборах. Выборы должны выиграть МЕДВЕДЕВ, ПУТИН и «Единая Россия», - расставил приоритеты В.СУРКОВ.

Он также заявил, что нападки на проправительственные молодежные организации связаны с тем, что они являются важным элементом политической системы. «Однако противники (все те, кто финансируются иностранными центрами и стремятся разрушить наши демократические институты) знают, что пока вы есть, они не пройдут», - заявил В.СУРКОВ.

Он также подчеркнул, что Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Запада, это важно для целей российской модернизации. «Мы хотим стать одной из западных демократий. Мы должны активно сотрудничать с теми, кто относится к нам с доверием, и противостоять тем, кто мыслит категориями глобальной гегемонии», - сказал В.СУРКОВ.