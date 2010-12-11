Один человек скончался и 19 травмированы во время беспорядков в Москве

Скончался один из пострадавших во время беспорядков на Манежной площади в Москве, еще не менее 19 человек с различными травмами попали в больницы города.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, информация о смерти участника митинга проверяется.

Как сообщал УНИАН, не согласованный с властями митинг на Манежной площади был посвящен памяти убитого 6 декабря фаната "Спартака" Егора Свиридова. Официальные объединения болельщиков объявили, что не имеют отношения к его организации, а после того, как митинг перерос в беспорядки, движение болельщиков "Фратрия" опубликовало заявление, в котором осудило произошедшее и потребовало наказать виновных в беспорядках.

По словам представителей ГУВД Москвы, в общей сложности после митинга были задержаны около 65 человек. Ранее источники в правоохранительных органах заявляли, что зачинщиками беспорядков стали представители радикальных националистических организаций, которые были замечены на митинге наряду с футбольными болельщиками.