Дальше будет реорганизация АП, СНБО и местного самоуправления – Лавринович

Следующим этапом административной реформы станут реорганизация Администрации Президнета Украины, Совета национальной безопасности и обороны, а также местных органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» заявил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

При этом министр отказался комментировать подробности планируемых структурных изменений вышеупомянутых органов власти

«Я не анонсирую этих изменений, пока Президент не примет нужного решения, не объявит о соответствующем намерении», - сказал он.

А.ЛАВРИНОВИЧ добавил, что завершающим этапом реформы станет реформирование системы местных органов власти и местного самоуправления, признав, что это потребует внесения соответствующих изменений в Конституцию.

«На завершающем этапе (изменения в Конституцию), когда они (реформы) будут затрагивать местную власть и местное самоуправление, (потребуются) безусловно. Но это задачи не на следующий год», - сказал министр.