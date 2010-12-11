В Киеве на Майдане Незалежности открылись детский парк развлечений и ледовый каток.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, их торжественно открыл заместитель председателя КГГА Леонид НОВОХАТЬКО.

«Скучать в нем не придется ни маленьким киевлянам, ни взрослым. Все найдут себе новогодние развлечения по вкусу, ведь всего на Майдане размещено 12 аттракционов. Все эти детские развлечения – абсолютно бесплатные», – подчеркнул чиновник.

«К услугам малышей – горки, качалки, карусели, машинки, игрушечная детская железная дорога и аттракционы с захватывающими названиями «Пиратский остров», «Летающая птица» и «Поезд «Вестерн». Рядом с аттракционами также расположились 10 детских площадок с горками и качалками. Они будут работать вплоть до Крещения, а затем их подарят столичным районам», - отмечается в сообщении.

Каток традиционно расположился возле монумента Независимости.

«Мы очень рады, что нашлись небезразличные предприниматели, которые помогли подарить детям эту рождественскую сказку», – сказал заместитель председателя КГГА.

Парк развлечений на Майдане будет работать ежедневно на протяжении всех новогодних и рождественских праздников, до 19 января, с 12 до 20 часов. Режим работы катка: с 8:00 до 22:00 (ежедневно). Стоимость катания на катке, включая прокат коньков, будет составлять от 20 до 40 грн. Дети льготных категорий будут кататься бесплатно.