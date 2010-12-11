Один из кандидатов в президенты Беларуси попал в автомобильную аварию

Кандидат в президенты Беларуси, заместитель председателя Объединенной гражданской партии (ОГП) Ярослав РОМАНЧУК в субботу попал в серьезную автомобильную аварию, говорится в сообщении, размещенном на сайте ОГП.

"Ярослав, направлявшийся на встречу с избирателями, попал в аварию в 40 километрах от города Рогачева Гомельской области", - отмечается в документе.

Со ссылкой на телефонный разговор с Я.РОМАНЧУКОМ пресс-служба партии сообщает, что обстоятельства происшествия были довольно странными. "Неожиданно прямо перед автомобилем, в котором ехал кандидат, стоявшая у обочины "Аudi А3" выехала на проезжую часть и стала совершать разворот", - говорится в сообщении ОГП.

По данным пресс-службы партии, в результате столкновения автомобиль, в котором кроме Я.РОМАНЧУКА ехали также его доверенное лицо и еще два человека, сильно пострадал и восстановлению не подлежит, однако благодаря сработавшим подушкам безопасности никто из пассажиров серьезных травм не получил - все отделались ушибами.

По данным пресс-службы, виновником ДТП оказался сержант милиции.

Выборы президента Беларуси пройдут 19 декабря. На кресло главы государства претендуют 10 кандидатов, в том числе Александр ЛУКАШЕНКО, занимающий этот пост 17-й год.