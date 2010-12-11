Главное на 11 декабря

Дефицит Пенсионного фонда Украины будет сокращаться за счет совершенствования системы государственного управления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Москве после завершению заседания Совета глав государств СНГ.

«Как сократить дефицит Пенсионного фонда? Будем сокращать за счет совершенствования системы государственного управления», - сказал он.

Президент подчеркнул, что нужно высвободить государственные финансы, чтобы направить их людям, которым живется тяжелее всего.

В то же время глава государства заметил, что пенсионная реформа еще впереди.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что нужно оптимизировать численность государственного аппарата. В частности, по его словам, в начале 1990-х годов в Кабинете министров Украины работало 450-500 человек, а сегодня уже около 1200 человек. В то же время, он подчеркнул, что при этом не улучшилось государственное управление и государственный менеджмент.

Кроме того, Президент убежден, что большое количество чиновников и дублирование функций препятствует эффективной работе.

Проектом Закона «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» дефицит госбюджета предлагается установить на уровне 38,843 млрд. грн. или 3,1% валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом сказано в законопроекте о бюджете, внесенном Кабинетом министров на рассмотрение Верховной Рады 10 декабря.

Согласно документу, обнародованному на официальном сайте парламента, доходы бюджета в 2011 году прогнозируются на уровне 281,464 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 238,581 млрд. грн.

Расходы госбюджета запланированы на уровне 321,949 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 279,127 млрд. грн.

План доходов от приватизации государственного имущества установлен на уровне 10 млрд. грн.

Предельный размер государственного долга, по состоянию конец года, установлен на уровне 375,643 млрд. грн. или 30% от ВВП.

Доходы сводного бюджета прогнозируются на уровне 360 млрд. грн. (в том числе доходы общего фонда – 305,8 млрд. грн.).

Проект бюджета рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,253 трлн. грн., темпы роста ВВП – 4,5%, инфляция (декабрь к декабрю) – 8,9%, фонд оплаты труда – 390,8 млрд. грн.

Объем заимствований, предусмотренный проектом государственного бюджета Украины на 2011 год, определен на уровне 91,596 млрд. грн.

Об этом сказано в дополнениях к законопроекту «О Государственном бюджете Украины на 2011 й год», размещеном на сайте Верховной Рады (от 10 декабря № 7000).

Согласно документу, внутренние заимствования Украины планируются на уровне 48,587 млрд. грн. которые планируется привлечь за счет выпуска ОВГЗ.

Объем внешних заимствований прогнозируется на уровне на уровне 43,008 млрд. грн., в т.ч. для прямого финансирования бюджета 39,750 млрд. грн. Выпуск облигаций внешнего госзайма в 2011 году прогнозируется на уровне 35,775 млрд. грн., займ Международного банка реконструкции и развития – 3,975 млрд. грн.

Прогнозируется, что к 31 декабря 2011 года общий объем госдолга достигнет 375,643 млрд. грн. или 30% от ВВП.

На погашение госдолга в 2011 году планируется направить 61,493 млрд. грн., в т.ч. внутреннего – 37,522 млрд. грн., внешнего – 29,970 млрд. грн.

Расходы на обслуживание государственного долга в 2011 году прогнозируются в объеме 23,001 млрд. грн., в т.ч. на обслуживание внутренних заимствований 14,932 млрд. грн.

Общие выплаты по госдолгу, которые будут осуществлены в 2011 году за счет средств государственного бюджета, оцениваются на уровне 85,271 млрд. грн., из которых 61,5% или 52,455 млрд. грн., - выплаты по внутреннему долгу.

Европейский Союз требует от Украины закрепления гарантий бесперебойных поставок энергоресурсов в соглашении о зоне свободной торговли (ЗСТ).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил украинским журналистам заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ по окончании очередного раунда переговоров о создании ЗСТ.

«Европейцы говорят, что должен быть специальный механизм урегулирования споров, который предусматривал бы, в частности, финансовые гарантии», - сказал он.

«(В предложении ЕС – УНИАН) весь набор инструментов, который бы обеспечивал комфортную жизнь для европейцев», - добавил В.ПЯТНИЦКИЙ.

Он отметил, что европейская сторона, требуя гарантий транзита, одновременно предполагает закрытие для украинских компаний возможностей выхода на европейский рынок энергетических услуг.

«Давайте определимся: либо вы открываете доступ к сетям, либо это обычная торговля товарами», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

По его словам, украинская сторона считает, что без открытия рынка энергетических услуг Украине нет смысла брать на себя обязательства по гарантированию транзита, а все спорные вопросы решать в рамках уже в основном согласованного раздела о решении споров при торговле товарами, а также в рамках положений Договора о европейском энергетическом сообществе, протокол о присоединении Украины к которому был подписан в сентябре этого года.

«Нам соглашение, в котором есть односторонние обязательства, неинтересно», - подчеркнул В.ПЯТНИЦКИЙ.

Европейский Союз предлагает Украине отказаться от использования защищенных в ЕС географических названий продуктов в течение 5-10 лет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил украинским журналистам заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ по окончании очередного раунда переговоров по зоне свободной торговли.

По его словам, это предложение на нынешнем этапе неприемлемо для Украины, поскольку не предусматривает никаких компенсаций украинским производителям, котоорым придется нести затраты на ребрендинг или возможное перепрофилирование производства.

«Это называется: мы вам разрешаем 5-10 лет нести затраты, а потом еще и запрещаем производить и экспортировать», - сказал заместитель министра.

В.ПЯТНИЦКИЙ отметил, что украинская сторона в ходе переговоров пытается добиться от европейцев ответа на вопрос, каким образом украинские обязательства будут трансформироваться в расширение доступа на рынок украинским производителям. По его словам, вопрос защищенных географических названий остается одним из самых сложных на переговорах.

Следующим этапом административной реформы станут реорганизация Администрации Президнета Украины, Совета национальной безопасности и обороны, а также местных органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» заявил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

При этом министр отказался комментировать подробности планируемых структурных изменений вышеупомянутых органов власти

«Я не анонсирую этих изменений, пока Президент не примет нужного решения, не объявит о соответствующем намерении», - сказал он.

А.ЛАВРИНОВИЧ добавил, что завершающим этапом реформы станет реформирование системы местных органов власти и местного самоуправления, признав, что это потребует внесения соответствующих изменений в Конституцию.

«На завершающем этапе (изменения в Конституцию), когда они (реформы) будут затрагивать местную власть и местное самоуправление, (потребуются) безусловно. Но это задачи не на следующий год», - сказал министр.

(УНИАН)