ГУАМ скоординировала сотрудничество в борьбе с терроризмом, преступностью и наркотиками

В Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ скоординировали сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, организованной преступностью и распространением наркотиков.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, накануне в Киеве под председательствованием грузинской стороны состоялось 13-е заседание Рабочей группы по борьбе с терроризмом, организованной преступностью и распространением наркотиков.

В заседании приняли участие генеральный секретарь ГУАМ Валерий ЧЕЧЕЛАШВИЛИ, представители руководства Службы безопасности Украины, Национального центрального бюро Интерпола в Азербайджанской Республике, временный поверенный в делах Республики Молдова в Украине, сотрудники правоохранительных и других компетентных органов государств-членов ГУАМ.

Рабочая группа подвела итоги проведенной в текущем году работы, одобрила мероприятия на 2011 год, приняла решения «О разработке единой системы показателей юридической (правовой) статистики государств-членов ГУАМ».

Участники заседания согласовали проект решения об укреплении институциональных возможностей и совершенствовании деятельности Рабочей группы по борьбе с терроризмом, организованной преступностью и распространением наркотиков, а также ряд других документов, в соответствии с которыми предполагается создать соответствующие межгосударственные экспертные комиссии.

Кроме того, в ГУАМ согласовали проект плана сотрудничества в сфере обучения и переподготовки кадров для правоохранительных органов государств-членов и основные параметры проведения мероприятия в связи с введением в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса шифрования в IP-пакетах «Пелена-Е».

Очередное заседание профильной рабочей группы запланировано провести в Секретариате ГУАМ в Киеве в мае 2011 года.