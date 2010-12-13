Апелляционный суд оправдал журналиста, которого избили во время отчета мэра Херсона

Апелляционный суд Херсонской области оправдал херсонского журналиста и правозащитника Дементия БЕЛОГО, которого избили во время отчета мэра Херсона.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам Д.БЕЛІЙ, этот суд отказал в удовлетворении апелляции на решение Суворовского райсуда Херсона, который не нашел признаков админнарушения в его действиях во время общественного отчета городского председателя Херсона Владимира САЛЬДО 14 сентября с.г.

«12 декабря получил решение Апелляционного суда Херсонской области. Суд поставил точку в попытках сделать из меня хулигана, который “срывал” отчет Херсонского городского председателя Владимира САЛЬДО и “распускал руки”. Суд подтвердил, что в моих действиях не было состава административного правонарушения. Жалобу господина ШЕВЧУКА оставили без удовлетворения. Решение окончательное и обжалованию не подлежит», - проинформировал Д.БЕЛЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября, когда мэр Херсона В.САЛЬДО отчитывался перед общественностью в областном музыкально-драматичном театре им. Н.Кулиша, произошла драка, в которой принимали участие и пострадали председатель областного отделения Комитета избирателей Украины Дементий БЕЛЫЙ и частный предприниматель Виктор ШЕВЧУК.

На место события прибыла следственно-оперативная группа Херсонского ГО УМВД для установления и документирования обстоятельств события. От участников и свидетелей взяли объяснение.

Позже пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что 15 сентября исполняющим обязанности прокурора Суворовского района Херсона по факту нанесения председателю Херсонского отдела КИУ, редактору газеты «Свободный выбор» Д.БЕЛОМУ легких телесных повреждений возбуждено уголовное дело.

1 ноября Суворовский райсуд Херсона отказал в отмене постановлениям о возбуждении уголовного дела в отношении обидчика Д.БЕЛОГО - Виктора ШЕВЧУКА.

Суд также рассмотрел материалы дела и не увидел признаков административного правонарушения в действиях Д.БЕЛОГО, предусмотренного ст. 173 КУпАП (хулиганство) и закрыл рассмотрение по делу.

На указанное решение В.ШЕВЧУК подал апелляцию в Херсонский областной апелляционный суд.