В ПР не видят оснований для раскола большинства из-за кадровых изменений

Во фракции Партии регионов не видят оснований для распада парламентского большинства в Верховной Раде из-за кадровых перестановок в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил народный депутат от Партии регионов Максим ЛУЦКИЙ.

По его словам, парламентское большинство представлено тремя политическими силами, равноправными в составе этой структуры.

В то же время, добавил М.ЛУЦКИЙ, парламентское большинство создавалось далеко не на условиях «дерибана портфелей», а на условиях конструктивного сотрудничества и осуществления реальных реформ.

«Поэтому я не вижу оснований говорить о возможном распаде большинства в Верховной Раде. Я не исключаю, что представители КПУ и Блока Литвина также будут иметь свое представительство в исполнительной власти», - сказал депутат.

М.ЛУЦКИЙ объяснил, что представители этих политических сил смогут занимать высокие должности в ведомствах, которые будут созданы при министерствах. «В то же время это не может быть каким-то ультиматумом со стороны представителей двух других сил, которые входят в большинство», - сказал он.

Отвечая на вопрос, насколько вероятным является то, что должности в исполнительной власти могут получить депутаты, которые на персональной основе приобщились к большинству, М.ЛУЦКИЙ отметил, что не видит для этого оснований, поскольку эти депутаты не входят в какую-либо фракцию или депутатскую группу.