Кабмин образовал комиссии по реорганизации и ликвидации органов исполнительной власти

Кабинет министров Украины образовал комиссии по проведению реорганизации и ликвидации некоторых центральных органов исполнительной власти.

Соответствующее распоряжение № 2219-р от 10 декабря обнародовано на Правительственном портале.

Согласно документу, во исполнение Указа Президента Украины от 9 декабря № 1085 “Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти” Кабмин образовал комиссии по проведению реорганизации центральных органов исполнительной власти во главе с первыми заместителями (заместителями) руководителей таких органов и комиссии по проведению ликвидации центральных органов исполнительной власти во главе с первыми заместителями (заместителями) руководителей таких органов.

Председателям комиссий правительство поручило утвердить персональный состав комиссий, обеспечить осуществление мероприятий, связанных с реорганизацией или ликвидацией центральных органов исполнительной власти, информировать в шестимесячный срок Кабинет министров Украины о результатах проведенной работы.

В частности, комиссии по реорганизации созданы в 14 министерствах, которые действовали до проведения админреформы, и в 21 органе исполнительной власти.

Кроме того, созданы комиссии по ликвидации в Госгорпромнадзоре, Высшей аттестационной комиссии, Украинском институте национальной памяти, Госкомпредпринимательстве и Госкомнацрелигий.