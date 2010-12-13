Главное на 13 декабря (день)

Финансы

Министр чрезвычайных ситуаций Украины Виктор БАЛОГА заявляет, что бюджетное финансирование МЧС в 2011 году будет увеличено на 1 млрд. грн. и будет составлять около 6 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время посещения Чернобыльской зоны вместе с председателем Группы развития Организации Объединенных Наций, администратором Программы развития ООН Гелен КЛАРК.

«Я хочу сказать, что на следующий 2011 год в отношении проекта бюджета по министерству, я не сказал, что мы достигли того, чего хотели, но увеличение является существенным», - сказал В.БАЛОГА.

По его словам, на следующий год МЧС дополнительно получит 1 млрд. грн., что в 2-3 раза больше по сравнению с финансированием других министерств.

В.БАЛОГА также сказал, что в целом бюджет министерства будет составлять около 6 млрд. грн.

В Верховной Раде завтра, 14 ноября, должно состояться представление Кабинетом министров проекта государственного бюджета на 2011 год и его принятие в первом чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Согласительного совета заявил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

По его словам, 10 декабря проект государственного бюджета поступил в ВР. В.ЛИТВИН заметил, что из-за пропущенных сроков Верховная Рада должна принять отдельное решение о процедуре рассмотрения и принятия проекта государственного бюджета.

По словам В.ЛИТВИНА, после того, как проект будет принят в первом чтении, до 19 декабря депутаты, комитеты и фракции должны подать свои предложения в законопроект для рассмотрения его во втором чтении.

При этом, добавил В.ЛИТВИН, до 22 декабря Комитет ВР по вопросам бюджета и Кабинет министров должны подготовить данный законопроект ко второму чтению.

Председатель ВР заметил, что до 24 декабря ВР должна рассмотреть указанный проект закона во втором чтении и принять в целом.

«Мы должны до нового года принять бюджет. В Верховной Раде по этому поводу должен состояться спокойный, профессиональный и объективный разговор», - сказал В.ЛИТВИН.

Кроме того, по словам председателя ВР, одновременно должен быть принят и закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс в связи с принятием бюджета на 2011 год.

В 2011 году дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины составит 17,755 млрд. грн.

Это предусмотрено проектом государственного бюджета на следующий год, текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады (№7000 от 10 декабря т.г.).

В частности, на следующий год в бюджете ПФУ предусмотрены поступления в размере 183,779 млрд. грн. и расходы на уровне 199,095 млрд. грн.

Остаток средств на начало года, согласно документу, составляет 2,35 млрд. грн., поступления страховых взносов – 140,415 млрд. грн., в частности поступления от физлиц-предпринимателей – 121,538 млрд. грн. (от предприятий, учреждений и организаций – 113,811 млрд. грн., от граждан – 7,727 млрд. грн.), другие поступления – 18,876 млрд. грн.

Из госбюджета для ПФУ планируется выделить 40,504 млрд. грн.

Кроме того, в 2011 году Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы должен будет перечислить в бюджет ПФУ 46,2 млн. грн., Фонд соцстрахования от несчастных случаев на производстве – 464,5 млн. грн.

Сумма расходов, которые ПФУ должен провести в следующем году за собственные средства, составляет 162,478 млрд. грн., в том числе на пенсионное обеспечение – 152,025 млрд. грн., другие расходы – 10,453 млрд. грн.

Расходы за счет госбюджета на выплату пенсий и помощи составляют 36,107 млрд. грн., расходы за счет фонда соцстрахования на случай безработицы – 46,2 млн. грн., и расходы за счет фонда соцстрахования от несчастных случаев на производстве – 464,5 млн. грн.

Остаток средств на конец 2011 года предусмотрен в размере 2,439 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, по информации вице-премьер-министра и министра социальной политики Украины Сергея ТИГИПКО, размер дотаций Пенсионного фонда в 2010 году составит 26 млрд. грн., а уже в следующем году может вырасти до 37 млрд. грн.

По словам вице-премьера, для того, чтобы сократить дефицит Пенсионного фонда Украины, правительство планирует до 2012 года запустить второй и третий уровни пенсионного обеспечения.

Кабинет министров Украины предлагает предусмотреть в 2011 году на государственную программу по обеспечению молодежи жильем 160 млн. 789 тыс. грн., что на 11,6% больше финансирования в 2010 году (144,1 млн. грн.).

Об этом говорится в проекте закона №7000 «О Государственном бюджете Украины на 2011 год», внесенном в парламент 10 декабря т.г.

Согласно документу, из общего фонда на программу планируется выделить 128 млн. 939 тыс. грн., из специального фонда – 31 млн. 850 тыс. грн.

В частности, на финансовую поддержку Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству в 2011 году предусматривается 6 млн. 450 тыс. грн.

При этом, на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретения жилья в 2011 г. запланировано 103 млн. 339 тыс. грн., а на программу предоставления льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья – 20 млн. грн.

Кроме того, Кабмин предлагает увеличить уставный капитал Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству с дальнейшим использованием на реализацию госпрограммы обеспечения молодежи жильем на 51% (31 млн. грн.) – до 91 млн. 355 тыс. грн.

Фондовый рынок

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом от 10 декабря 2010 г. снял запрет на приватизацию Одесского припортового завода, Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР), ОАО «Днепроэнерго», ОАО «Донбассэнерго», ОАО «Западэнерго» и ОАО «Центрэнерго».

Указ Президента №1118/2010 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 октября 2010 года «О ситуации в сфере приватизации государственного имущества», которым отменяется Указ №449 экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 16 мая 2008 года, опубликован на сайте Президента Украины.

(Указом №449 "О решении СНБОУ от 16 мая 2008 года «Вопросы Фонда государственного имущества Украины» В.ЮЩЕНКО запретил приватизацию ОПЗ КГОКОРа и четырех облэнерго - УНИАН).

В своем решении от 22 октября 2010 года СНБОУ отмечает необходимость обеспечения стабилизации государственных финансов и создание условий для экономического роста. В этой связи Совет национальной безопасности считает необходимым возобновить приватизационные процессы с целью выполнения Государственного бюджета на 2010 год в части поступлений от приватизации государственного имущества.

Киевская городская государственная администрация ведет переговоры ДТЭК и государством о возможности участия столицы в управлении АК «Киевэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня журналистам заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ.

«Тяжело отслеживать продажу этих 12,73% акций «Киевэнерго» после продажи в 2007 г. акций "Киевским энергосистемам". Мажоритарным владельцем акций является государство. Сейчас рассматриваем вариант, что государство передаст часть в коммунальную собственность», - сказал А.ПУЗАНОВ.

На вопрос, ведет ли мэрия переговоры с ДТЭК относительно участия города в управлении «Киевэнерго», он сказал: «Ведем переговоры с ДТЭК. Уже давно».

Компания Energees Management Limited, подконтрольная «Смарт-холдингу», сделала предложение британской нефтегазовой компании Regal Petroleum plc. с активами в Украине о ее покупке за 121,5 млн. долл.

Об этом сказано в сообщении Energees, текстом которого располагает УНИАН.

В сообщении отмечается, что Совет директоров Regal Petroleum plc. поддержал предложение.

Компания Heamoor Limited (Кипр) и украинский нефтегазовый холдинг «Гео Альянс» рассматривают возможность сделать более привлекательное предложение акционерам британской нефтегазовой компании с активами в Украине Regal Petroleum plc, чем поддержанное советом директоров Regal предложение украинского «Смарт-холдинг».

Об этом сказано в сообщении Heamoor, текстом которого располагает УНИАН.

Компания Heamoor также уточняет, что уже провела due diligence Regal и обсуждала с ее менеджментом возможность полного приобретения компании и ее объединения с «Гео Альянсом», недавно отказавшимся от IPO на Варшавской фондовой бирже из-за неблагоприятной конъюнктуры.

Новости ТЭК

Компания Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) и правительство Украины договорились еще на три месяца продлить срок приостановления арбитражного процесса в Стокгольмском арбитражном суде с целью подписания мирового соглашения.

Об этом сказано в сообщении Vanco Prуckerchenska, переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что компания удовлетворена переговорным процессом.

«Мы удовлетворены переговорным процессом. Переговоры проходят в конструктивной и деловой атмосфере. Тем не менее, мы решили, что необходимо больше времени для соблюдения всех формальностей и прояснения всех деталей будущего мирового соглашения. Надеюсь, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время», - отметил президент Vanco Prуckerchenska Джим БАУН.

По состоянию на 10 декабря 2010 г., долги предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ, без АЭК «Киевэнерго») за потребленный с начала текущего отопительного сезоне природный газ превысили 2,23 млрд. грн., а уровень расчетов составляет 31%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что, по данным оперативного мониторинга, наибольшая задолженность за период с 1 октября 2010 г. накоплена предприятиями ТКЭ Харьковской (318 млн. грн.), Донецкой (311 млн. грн.), Днепропетровской (305 млн. грн.), Запорожской (123 млн. грн.), Луганской (114 млн. грн.), Одесской (113 млн. грн.), Киевской (101 млн. грн.), Львовской (98 млн. грн.), Черниговской (73 млн. грн.), Сумской (64 млн. грн.) Полтавской (62 млн. грн.), Житомирской (53 млн. грн.) областей, а также АР Крым (59 млн. грн.).

За 2009-2010 гг. столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» задолжала ДК «Газ Украины» 778,2 млн. грн. (уровень оплаты в 2010 г. – 83%).

По состоянию на 10 декабря 2010 г., самый низкий уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ – у предприятий ТКЭ Днепропетровской (20%), Житомирской (23%), Харьковской (24%), Киевской (25%), Ивано-Франковской, Луганской и Ривненской (по 26%), Запорожской (27%), Кировоградской (28%) областей и АР Крым (23%).

Задолженность предприятий ТКЭ за газ, потребленный на протяжении прошлого отопительного сезона 2009-2010 гг., составляет свыше 1,74 млрд. грн. (уровень оплаты – 83%).

ДК «Газ Украины» обращается к руководителям местных органов власти и предприятий коммунальной теплоэнергетики с просьбой срочно принять необходимые меры для погашения задолженности за потребленный природный газ.

Низкий уровень оплаты за потребленный природный газ осложняет своевременные и полные расчеты НАК «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ, а также надлежащее прохождение нового отопительного сезона 2010-2011 гг.

ДК «Газ Украины» и в дальнейшем будет выделять плановые объемы природного газа на декаду в соответствии с уровнем оплаты предприятиями ТКЭ стоимости газа, потребленного с начала текущего отопительного сезона.

(УНИАН)