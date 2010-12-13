Азаров представил Тихонова в должности вице-премьера - министра регионального развития, строительства и ЖКХ

Сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ представил коллективам бывшего Минрегионстроя и МинЖКХ вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктора ТИХОНОВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе В.ТИХОНОВА.

Н.АЗАРОВ поблагодарил за работу Владимира ЯЦУБУ и Юрия ХИВРИЧА, в то же время отметив, что «Владимир ЯЦУБА без работы не останется. Его знания нужны государству». Ю.ХИВРИЧ, по словам премьер-министра, будет вести в новосозданном министерстве вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Н.АЗАРОВ также сосредоточил внимание на первоочередных заданиях, стоящих перед коллективом, - быстрое преодоление негативных явлений в сфере строительства, а также проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Глава правительства выразил убеждение, что реализация реформы системы управления в Украине существенно повысит эффект от реализации государственной политики и в итоге позволит сформировать простую и понятную систему выполнения управленческих решений.

Н.АЗАРОВ поздравил В.ТИХОНОВА с назначением, пожелал успехов в работе и пообещал максимальное содействие и поддержку со стороны правительства.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент подписал Указ “Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти”.

Согласно документу, образовано Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины путем реорганизации Министерства регионального развития и строительства Украины, Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.