Министры стран ЕС отмечают успехи Украины в отношениях с Евросоюзом – Грищенко

Министры иностранных дел стран-членов ЕС отмечают успехи Украины в отношениях с Европейским Союзом.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО после министерского заседания в рамках инициативы ЕС “Восточное партнерство”.

“Все отмечали тот успех, который мы достигли на протяжении года в отношениях с ЕС, а он действительно существенен, если сравнить с каким-либо государством, которое не является членом самого ЕС. У нас действительно есть существенный прогресс на переговорах относительно заключения соглашения об ассоциации включительно с углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли, достижение плана действий по либерализации визового режима...”, - сказал министр.

К.ГРИЩЕНКО также сообщил, что во время заседания высказал свои предложения относительно развития “Восточного партнерства”.

Вместе с тем, министр не уточнил, какие именно предложения он привез в Брюссель.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоялось заседание министров иностранных дел стран-членов ЕС и стран-участниц “Восточного партнерства”.

Основанное в 2009 году “Восточное партнерство” – инициатива ЕС, направленная на укрепление отношений с шестью восточноевропейскими странами: Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной.