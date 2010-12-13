В Запорожье ликвидировали последствия аварий, оставивших без воды около 150 тыс. человек

Сотрудники Запорожского коммунального предприятия "Водоканал" полностью устранили последствия аварий водоводов, оставивших сегодня без централизованного водоснабжения около 150 тыс. человек - жителей Хортицкого района (около 120 тыс. человек) и части Ленинского района (около 30 тыс. человек).

Как сообщили УНИАН в Запорожской мэрии, ремонтные работы на водоводе диаметром 700 мм, из-за порыва которого без централизованного водоснабжения сегодня остались жители 40 многоэтажных жилых домов Бородинского микрорайона, завершены в первой половине дня.

"Работы, направленные на обеспечение нормальной работы водовода диаметром 1200 мм, из-за порыва которого остался без воды Хортицкий район города, также завершены, водоснабжение района восстановлено - по состоянию на 18.00 централизованной водоснабжение обеспечено для всех потребителей района", - сообщили в мэрии.