Еврокомиссия презентовала предложения к Стратегии ЕС для Дунайского региона

Европейская комиссия презентовала свои предложения к Стратегии Евросоюза для Дунайского региона, которая направлена на развитие значительного экономического потенциала и улучшение экологической ситуации в регионе.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине.

"Я убежден, что с помощью Стратегии удастся сделать реальный вклад в построение лучшего будущего для этой части Европы", - сказал Европейский комиссар по региональной политике Иоганесс ГАН.

Стратегия состоит из детального плана действий и предусматривает выполнение ряда заданий. В частности, планируется усовершенствовать мобильность и повысить культурную привлекательность региона для развития туристического бизнеса.

Также предусматривается реализовать ряд проектов для улучшения экологии региона: возобновить качество воды, провести мероприятия по сохранению животного и растительного мира и тому подобное.

Стратегия также направлена на повышение уровня жизни населения, в частности, через поддержку научно-исследовательского потенциала, стимулирование образования и развитие информационных технологий региона.

К реализации также планируются многочисленные проекты по наращиванию институционального потенциала региона, а также налаживание сотрудничества в борьбе против организованной преступности.

Кроме того, Стратегия предусматривает мероприятия по увеличению грузовых перевозок по Дунаю на 20% до 2020 года, по возобновлению экосистемы Черного моря образца 1960 года до 2020 года, по обеспечению всех граждан ЕС региона доступом к скоростному Интернету до 2013 года, а также по защите популяции осетровых до 2020 года.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия выделила 100 млрд. евро на финансирование Стратегии Евросоюза для Дунайского региона.

Стратегия объединяет 14 стран: Германию, Австрию, Венгрию, Чехию, Словакию, Словению, Болгарию, Румынию, Хорватию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Молдову и Украину.