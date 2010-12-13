Главное на 13 декабря (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня



В Украине завершается подготовка национального плана действий относительно проведения реформ на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в выступлении на заседании Совета регионов, которое проходит сейчас в Киеве.

«Бюджетная политика на 2011 год является одной из составляющих будущего национального плана действий относительно реформ на год», - сказал Президент, уточнив, что настоящий документ готовится специалистами Комитета по экономическим реформам совместно с представителями правительства.

Среди приоритетных направлений осуществления реформ на протяжении следующего года В.ЯНУКОВИЧ назвал обеспечение дальнейшего стимулирования предпринимательской деятельности, улучшения делового климата в Украине, дерегулирование ведения бизнеса и т. п.

«На цели – построить качественно новую регуляторную систему, которая базируется на принципах взаимной ответственности власти и бизнеса», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он акцентировал внимание на том, что предметом отдельного рассмотрения должна стать система упрощенного налогообложения предпринимателей. «Из нее необходимо изъять те схемы налогов, которые дискредитируют ее прогрессивность на экономическом и социальном уровне», - подчеркнул глава государства.

Также, по его словам, настало время глубокого реформирования природных и инфраструктурных монополий.

«Длительные промедления с изменениями в этой структуре привели к критическому нагромождению государственных обязательств», - сказал Президент. В частности, уточнил В.ЯНУКОВИЧ, речь идет о реформировании электроэнергетики, металлургической отрасли, нефтегазового сектора и транспортной инфраструктуры.

«Ожидает реформирование и аграрный сектор. Специалисты прекрасно понимают, что промедление с внедрением полноценного рынка земли в значительной степени вызвано незавершенностью земельной реформы. Необходимо быстро, но из-за высокой общественной чувствительности этой сферы, взвешенно завершить установление и оформление прав собственности на землю», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Административная реформа



Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в ближайшее время начнется второй этап административной реформы, который будет заключаться в оптимизации местных органов власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем выступлении на заседании Совета регионов, которое проходит сейчас в Киеве.

«Реформирование центральных органов власти – это только первый шаг в рамках реформы государственной власти. Актуально – изменения в системе всей исполнительной власти, существенное сокращение чиновников, представляющих центральные органы власти на местах, и одновременное усиление роли и увеличения полномочий органов местного самоуправления, но не за счет численности, а за счет качества», - сказал глава государства.

Он проинформировал, что в ближайшее время в Украине будет завершено реформирование государственной службы и начнется второй этап админреформы, связанный с оптимизацией власти на местах.

При этом Президент отметил, что берет под свой личный контроль процесс реализации админреформы и требует личной ответственности за ее проведение всех руководителей.

«Борьба с бюрократией, снижение уровня коррупции, повышение эффективности государственной власти – эти задачи я считаю приоритетными в 2011 году», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, он не допустит, чтобы «произвол и личные интересы чиновников, находящихся на иждивении налогоплательщиков, помешали проведению этих изменений».

«Реформа органов государственной власти – это не косметика в структуре Кабинета министров. Это системные изменения, цель которых – превратить государство в эффективный аппарат, который предоставляет качественные услуги. А также, что главнее всего, создать такой аппарат, подточенный на реформы и модернизацию», - также заявил глава государства.

Обращаясь к присутствующим, в частности руководителям местных органов власти, Президент «по-хорошему» попросил их сократить бюрократический аппарат органов власти, которые они возглавляют. «Бюрократия с ее консерватизмом, коррумпированностью, с хищническим отношением к людям, стала объектом для превращений. Чиновники сконцентрированы только на создании новых контролирующих полномочий. Количество чиновников и стоимость их содержания для налогоплательщиков постоянно растет. Уровень их компетентности постоянно снижается. И это прямо влияет на скорость проведения реформ, как это было в случае с принятием Налогового кодекса», - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также сообщил, что на протяжении последних пяти лет количество чиновников в Украине увеличилось на почти 30 тысяч.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти.

В частности, в процессе ликвидации и реорганизации Кабмина поручено обеспечить сокращение численности государственных служащих не менее чем на 30%, и принять меры по сокращению штатной численности работников секретариата Кабмина не менее чем на 50%.

Вместо 112 органов центральной исполнительной власти созданы 63. Из них 16 министерств, 28 служб, 12 агентств и 7 инспекций.

Количество членов Кабинета министров Президент сократил с 26 до 17 лиц.

Пенсионная реформа



Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что сегодня-завтра в парламенте будет зарегистрирован законопроект относительно проведения пенсионной реформы.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.



В связи с этим, по словам В.ЛИТВИНА, нецелесообразно в пятницу заслушивать информацию правительства относительно пенсионной реформы.



Спикер подчеркнул, что заинтересован в том, чтобы «не работали ударными темпами, не демонстрировали стахановские достижения, потому что это (речь идет о законопроекте относительно пенсионной реформы – УНИАН) очень сложный документ».



В то же время В.ЛИТВИН отметил, что в данном законопроекте «есть ряд преференций, которые будут приняты положительно».



В частности, по его словам, для людей, которые работают в бюджетной сфере, в законопроекте предусмотрена возможность переходить на статус государственного служащего с соответствующим получением пенсионного обеспечения после того, как они проработают определенное количество лет в бюджетной сфере. Спикер отметил, что такая новация в первую очередь будет касаться учителей, медиков.



Как сообщал УНИАН, председатель фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО настаивал, чтобы в пятницу во время Часа вопросов к правительству был заслушан вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО относительно пенсионной реформы.

Финансы

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-октябре этого года составило 6 млрд. 855 млн. долл., что на 59,8% больше, чем в январе-октябре 2009 года (4 млрд. 288,6 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за январь-октябрь 2010 года экспорт товаров составил 41 млрд. 000,2 млн. долл. (на 29,9% больше показателя за январь-октябрь 2009 года), импорт – 47 млрд. 855,2 млн. долл. (на 33,5% больше). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,86 (за январь-октябрь 2009 г. – 0,88).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 215 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем-октябрем 2009 года, увеличилась доля черных металлов – с 26,3% до 29,2%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 4,9% до 7,2%, руд, шлаков и золы – с 3,3% до 5,1%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 1,8% до 4,5%, продуктов неорганической химии – с 1,7% до 2,2%.

В то же время, уменьшился удельный вес механических машин – с 6,9% до 6,2%, электрических машин – с 5,4% до 4,9%, зерновых культур – с 9% до 4,5%, изделий из черных металлов – с 5,2% до 3,8%, семян и плодов масличных растений с — 2,5% до 1,8%, удобрений – с 2,2% до 1,8%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 31,6% до 32,6% электрических машин – с 4,8% до 5,7%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 4,5% до 5,4%, черных металлов – с 2,5% до 3,2%, руд, шлаков и золы – с 1,6% до 1,9%. Уменьшился удельный вес механических машин – с 9% до 7,5%, фармацевтической продукции – с 4,5% до 3,9%.

По данным Госкомстата, в октябре 2010 года экспорт товаров увеличился, по сравнению с октябрем прошлого года, на 15,3% и составил 4 млрд. 750,9 млн. долл., импорт – на 42,3%, до 6 млрд. 174,9 млн. долл. Отрицательное сальдо в октябре т.г. составило 1 млрд. 424 млн. долл. против 217,4 млн. долл. за октябрь 2009 года.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.

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Проект государственного бюджета Украины на 2011 год предусматривает поступления от платы за землю в размере 10 млрд. 993,5 млн. грн.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №7000, внесенному в парламент 10 декабря т.г.

Согласно документу, поступления предусмотрены за счет увеличения площадей, на которых проведена денежная оценка земель, увеличения арендной платы в результате оформления права постоянного владения и пользования, проведения инвентаризации земельных участков, предоставленных в пользование и аренду, пересмотра заключенных соглашений на аренду земли и размера арендной платы, увеличения ставок земельного налога для земель, денежная оценка которых не проведена, на коэффициент 3,2.

В частности, прогнозная сумма земельного налога от юридических лиц составит 2 млрд. 811,6 млн. грн., от физических лиц – 317,5 млн. грн., арендная плата за землю от юрлиц – 6 млрд. 766,2 млн. грн., от физлиц – 978,2 млн. грн.

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Кабинет министров Украины предлагает предусмотреть в 2011 году на общегосударственную программу реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства 107 млн. 155,8 тыс. грн., что почти в четыре раза больше финансирования 2010 года (26 млн. 817,1 тыс. грн.).



Об этом говорится в проекте закона №7000 «О Государственном бюджете Украины на 2011 год», внесенном на рассмотрение парламента 10 декабря т.г.



Согласно документу, из общего фонда на данную программу планируется предусмотреть 7 млн. 155,8 тыс. грн., из специального фонда – 100 млн. грн., которые будут направлены на реализацию пилотных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.



При этом на подготовку специалистов для жилищно-коммунального хозяйства в 2011 году запланировано предусмотреть 4 млн. 612,1 тыс. грн., на прикладные научные и научно-технические разработки, выполнение работ по государственным целевым программам и государственным заказам в сфере строительства и развития жилищно-коммунального хозяйства – 2 млн. 543,7 млн. грн.

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В пятницу, 17 декабря, в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте будет заслушана информация Кабинета министров о результатах международного аудита деятельности предыдущего правительства.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил на пресс-конференции.



По его словам, эта проблема будет совпадать с оценками бюджетного процесса 2009 и 2010 годов.



В.ЛИТВИН отметил, что заслушать информацию правительства о пенсионной реформе можно будет на следующей пленарной неделе.



Как сообщал УНИАН, на заседании Согласительного совета лидеров фракций и руководителей комитетов парламента председатель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ предложил во время Часа вопросов к правительству заслушать министра финансов относительно аудита финансовой деятельности органов центральной власти.



В то же время, лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО предложил в пятницу заслушать информацию вице-премьер-министра по социальной политике Сергея ТИГИПКО относительно проведения пенсионной реформы.



7 декабря министр финансов Федор ЯРОШЕНКО заявил, что Министерство финансов передало в Генеральную прокуратуру и Верховную Раду материалы международного аудита деятельности правительства Юлии ТИМОШЕНКО за период 2008-2009 годов. По его словам, международные аудиторы оценивают уровень злоупотреблений в объеме 3 млрд. грн.



Кроме того, Ф.ЯРОШЕНКО заявил, что общий объем нецелевого использования бюджетных средств предыдущим правительством оценивается в размере 50 млрд. грн.



13 мая правительство Украины подписало контракт с компанией Trout Cacheris, PLLC (США) о проведении аудита финансово-экономической деятельности органов государственной власти в 2008-2009 годах. Аудит проводился с целью выявления нецелевого использования средств, виновных в злоупотреблениях, и куда были направлены эти деньги.



14 октября международные аудиторы заявили о выявлении фактов нецелевого использования средств государственного бюджета и мошенничества с участием представителей правительства Ю.ТИМОШЕНКО.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров разработать в установленном порядке вопрос относительно создания банка развития с целью финансовой поддержки отечественных предприятий.



Об этом говорится в Указе Президента от 10 декабря т.г. "О введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 ноября 2010 года «О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в 2011 году», размещенном на сайте главы государства.

Валютный рынок



Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9670/7,9760, к 12:00 цены снизились 7,9645/7,9715. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9650/7,9690 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2578/81, к 12:00 цены понизились 0,2577/79. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,8675 (-0,0205).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3206/08, а к 15:00 выросли 1,3269/71. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5220/10,5360, к 12:00 цены ушли вверх 10,5245/10,5395. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 10,5785/10,5900.

ТЭК

Министерство по чрезвычайным ситуациям решило реорганизовать государственные предприятия, функционирующие в зоне отчуждения, объединив их в 3 централизованных предприятия: государственное специализированное предприятие (ГСП) «Чернобыльский спецкомбинат», ГСП «Централизованное предприятие по обращению с радиоактивными отходами», а также ГСП «Управление капитального строительства зоны отчуждения».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Государственного департамента – Администрации зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения (департамент реорганизован в Государственное агентство по управлению зоной отчуждения) Дмитрий БОБРО.

По его словам, в частности, в ГСП «Чернобыльский спецкомбинат», которое будет курировать общие вопросы, связанные с обслуживанием и обеспечением зоны отчуждения, войдут ГП «Чернобыль-сервис», ГСП «Чернобыльводэксплуатация», ГП «Специализированная строительная компания», ГСП «Чернобыльская пуща», а также ГСП «РУЗОД».

ГСП «Управление капитального строительства зоны отчуждения», которое получит статус основного заказчика по чернобыльским проектам, войдут действующие ГП «Управление капитального строительства» и строительные подразделения ГСП «Техноцентр».

К ГСП «Централизованное предприятие по обращению с радиоактивными отходами», функцией которого в будущем станет обращение с РАО с действующих украинских АЭС, частично будет присоединено ликвидируемое ГП «Комплекс», а именно подразделения, занимавшиеся эксплуатацией пунктов хранения и временной локализацией РАО, а также ликвидируемое предприятие «Техноцентр».

Д.БОБРО предположил, что юридическая реорганизация предприятий может быть завершена до марта 2011 года, окончательно процесс реорганизации с учетом необходимости соблюдения законодательства, регулирующего трудовые отношения, может быть завершен в течение года.

Он также отметил, что цель реорганизации – оптимизация расходов на обслуживание зоны отчуждения. По оценкам департамента, реорганизация позволит экономить от 5-6 млн. грн. бюджетных средств ежегодно.

Чиновник также уточнил, что в ходе реорганизации будет уволено до 7% от общего числа персонала, работающего в настоящее время на предприятиях в зоне отчуждения (около 2,5 тыс. сотрудников).

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С 6 по 13 декабря 2010 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 2,1-3,6% (в среднем на 2,9%). Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 6 по 13 декабря 2010 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – увеличились на 2,7%, или на 230 грн./тонна, – до 8830 грн./тонна;

на бензин А-92 – увеличились на 3,6%, или на 320 грн./тонна, – до 9090 грн./тонна;

на бензин А-95 – увеличились на 2,1%, или на 190 грн./тонна, – до 9380 грн./тонна;

на дизельное топливо – увеличились на 3,0%, или на 240 грн./тонна, – до 8120 грн./тонна.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

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Украина в январе-октябре увеличила импорт природного газа на 14,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 9 млрд. 232,590 млн. долл. Об этом сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, объем импорта природного газа в январе-октябре в общем объеме импорта составил 15,1%.

Экспорт природного газа в январе-октябре увеличился на 2,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 1 млн. 451,8 тыс. долл.

В то же время, как отметили в Госкомстате, в январе-октябре Украина увеличила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 63,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 3 млрд. 589,762 млн. долл.

Объем импорта нефти в общем объеме импорта в январе-октябре составил 7,5%.

Справка УНИАН. В 2009 году Украина сократила импорт природного газа на 15,5%, по сравнению с 2008 годом, до 7 млрд. 979,358 млн. долл. Объем импорта природного газа в 2009 году в общем объеме импорта составил 17,6%.

В 2009 году Украина сократила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 33,8%, по сравнению с 2008 годом, до 2 млрд. 989,639 млн. долл. Объем импорта нефти в общем объеме импорта в 2009 году составил 6,6%.

АПК



Кабинет министров Украины предлагает предусмотреть в 2011 году на государственную целевую программу развития украинского села на период до 2015 года 6,839 млрд. грн., в том числе, 4 млрд. 625 млн. 973,6 тыс. грн. из общего фонда и 2 млрд. 212 млн. 967,9 тыс. грн. из специального фонда государственного бюджета на 2011 год.

Об этом говорится в проекте закона №7000 «О Государственном бюджете Украины на 2011 год», внесенном на рассмотрение парламента 10 декабря т.г.

В частности, расходы общего фонда государственного бюджета предусмотрены в 2011 г. по программе "селекция в животноводстве и птицеводстве на предприятиях агропромышленного комплекса" в сумме 75,2 млн. грн.

В 2011 году на борьбу с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений запланированы расходы за счет средств общего фонда по программе "Мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений" в сумме 902,5 тыс. грн.

На программу "Селекция в растениеводстве" планируется выделить 30 млн. грн. из общего фонда госбюджета.

По бюджетной программе "Осуществление финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов" планируется направить за счет средств общего фонда 981 млн. 416,5 тыс. грн. Как отмечается в пояснительной записке, это позволит привлечь в аграрный сектор 6,5 млрд. грн. льготных кредитов.

По бюджетной программе "Формирование государственного интервенционного фонда Аграрным фондом» на 2011 год предусматриваются расходы по специальному фонду в сумме 220 млн. грн.

На выполнение бюджетной программы "Реформирование и развитие коммунального хозяйства в сельской местности" предусматриваются расходы за счет общего фонда в объеме 7 млн. 761,5 тыс. грн. В пояснительной записке отмечается, что за счет этих средств будет создано 3 подразделения по ремонту и эксплуатации сельского жилищно-коммунального хозяйства, реконструировано 18 артезианских скважин с заменой глубинных насосов, 2 котельные с заменой котлов.

По бюджетной программе "Предотвращение распространения возбудителей инфекционных болезней животных" в 2011 году расходы за счет общего фонда предусмотрены в сумме 20 млн. грн.

По бюджетной программе "Закладка и надзор за молодыми садами, виноградниками и ягодниками" предусмотрено направить 28 млн. грн. за счет спецфонда.

Также предусматривается направить средства по программе "Предоставление кредитов фермерским хозяйствам" в объеме 28 млн. грн. из спецфонда госбюджета.

В пояснительной записке отмечается, что за счет средств общего фонда государственного бюджета введены новые бюджетные программы на общую сумму 205 млн. грн. в поддержку развития агропромышленного комплекса, в том числе: "Частичное возмещение субъектам хозяйствования стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов и предприятий из производства комбикормов" - в сумме 50 млн. грн.; «Государственная поддержка сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов» - в сумме 5 млн. грн.; "Финансирование мероприятий по защите, воссозданию и повышению плодородия почв" – в сумме 5 млн. грн.; "Бюджетная животноводческая дотация и государственная поддержка производства продукции растениеводства" – в сумме 100 млн. грн.; "Частичная компенсация стоимости сложной сельскохозяйственной техники отечественного производства" – в сумме 10 млн. грн.; "Финансовая поддержка создания оптовых рынков сельскохозяйственной продукции" – в сумме 10 млн. грн.; "Закупка племенных нетелей и коров со следующей их реализацией сельскохозяйственным предприятиям на условиях финансового лизинга" – в сумме 25 млн. грн.

Также в пояснительной записке отмечается, что в 2011 году сумма налога на добавленную стоимость, которая должна платиться в бюджет перерабатывающими предприятиями всех форм собственности за реализованные ими молоко, молочное сырье и молочные продукты, мясо и мясопродукты, другую продукцию переработки животных, закупленных в живом весе (шкуры, субпродукты, мясо-костная мука), в полном объеме засчитывается в специальный фонд государственного бюджета и направляется на государственную поддержку отрасли животноводства, в сумме 2 млрд. 30 млн. грн.

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Кабинет Министров Украины выделил Министерству аграрной политики и продовольствия 100 млн. грн. за счет средств Стабилизационного фонда на возвратной основе для предоставления кредитов Аграрному фонду на формирование государственного интервенционного фонда, а также на закупку материально-технических ресурсов для потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1127 от 29 ноября 2010 года, опубликованном на сайте правительства.

Также Минагрополитики выделено 50 млн. грн. для частичного возмещения субъектам хозяйствования стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов и предприятий по производству комбикормов.

Для выделения средств предусматривается перераспределение бюджетных назначений в рамках общего фонда госбюджета.

Соцполитика



Шевченковский районный суд города Киева подтвердил незаконность повышения коммунальных тарифов, действовавших в столице, начиная с ноября 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Кличко.

10 декабря суд удовлетворил иск лидера блока Виталия КЛИЧКО к Киевской горгосадминистрации и признал незаконными и недействительными с момента принятия распоряжения КГГА от 30.11.2009 №1332 «Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотвода холодной и горячей воды для населения»; №1333 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для населения»; №1335 «О продлении действия распоряжений исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 31.08.2009 №978, №979»; от 30.03.2010 №191 «О продлении действия распоряжений исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 31.08.2009 №978, №979»; от 31.05.2010 №392 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для населения».

Пресс-служба Блока Кличко отмечает, что указанное решение вступит в силу в канун Нового года, если КГГА не подаст апелляционную жалобу.

В Блоке Кличко также отмечают, что суд вынес такое решение из-за того, что КГГА приняла распоряжение о повышении тарифов с грубым нарушением норм действующего законодательства и принципа распределения властных полномочий.

«Решение суда в который раз подтверждает незаконность повышения коммунальных тарифов в Киеве. Жаль, что вместо того, чтобы признать свои ошибки, столичная власть делает все, чтобы вытянуть из карманов киевлян как можно больше средств», - заметил В.КЛИЧКО.

В блоке напоминают, что это не первый «тарифный суд», который выиграли представители Блока Кличко, однако Киевская городская государственная администрация подает апелляционные жалобы, которые суды высшей инстанции не спешат рассматривать.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 1 июля с.г. повысили тариф на горячую воду - на 29% по сравнению с предыдущим, на отопление - на 41% согласно распоряжению КГГА от 31 мая № 3921. В.КЛИЧКО заявил, что будет оспаривать в суде это распоряжение КГГА.

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Политическая партия “Наша Украина” требует в новом бюджетном году повысить социальные стандарты для наиболее незащищенных слоев населения.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Социальные инициативы «Нашей Украины» накануне нового бюджетного года».

В частности, народный депутат от «Нашей Украины» Лилия ГРИГОРОВИЧ подчеркнула, что партия не только разработала ряд социальных законопроектов для обеспечения наиболее незащищенных на сегодня слоев населения, но и начинает общественную кампанию для того, чтобы эти изменения были учтены при принятии государственного бюджета на 2011 год.

«Долг каждого политика, который будет голосовать за бюджет, защищать интересы своих соотечественников», - отметила Л.ГРИГОРОВИЧ.

Она представила законопроект «О внесении изменений в Закон «О государственной помощи семьям с детьми». По словам Л.ГРИГОРОВИЧ, в этом проекте предлагается увеличить до уровня прожиточного минимума помощь по уходу за ребенком до трех лет. (С 1 декабря 2010 года – до 799 грн.). Депутат напомнила, что в настоящее время размер этой ежемесячной помощи составляет лишь 130 грн. “Эти средства не покрывают даже 10% реальных расходов семьи на уход за ребенком», - отметила Л.ГРИГОРОВИЧ. По подсчетам экспертов, для реализации законопроекта необходимо, ориентировочно, 12 млн. 250 тыс. грн. дополнительных средств. Это составляет лишь около 1% государственных расходов на деятельность Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и не более 2% расходов на деятельность Верховной Рады, которые в бюджете текущего года были значительно повышены.

Также политик озвучила предложения к проекту госбюджета 2011 года относительно увеличения должностных окладов работникам здравоохранения и работникам сельских клубов. В частности, «Наша Украина» требует выделить средства в размере 5 млрд. грн. медицинским и фармацевтическим работникам с целью приближения их должностных окладов к уровню заработной платы работников промышленности. На законодательном уровне это установлено в пункте (ж) статьи 77 Закона Украины «Об основах законодательства Украины о здравоохранении». Также партия требует выделить средства в размере 800 млн. грн. работникам сельских клубов с целью приближения их должностных окладов к уровню зарплаты работников промышленности.

Народный депутат от «Нашей Украины» Николай КУЛЬЧИНСКИЙ рассказал еще об одной инициативе “нашеукраинцев” - законопроект о внесении изменений в статью 33 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно размера пенсии по инвалидности для работающих инвалидов II и III групп. По его словам, в законопроекте предлагается учесть при определении размера пенсии по инвалидности имеющийся у этих граждан страховой стаж и длительность периода уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Таким образом, по словам депутата, будет устранено имеющееся в законодательстве не обоснованное сужение прав и гарантий работающих инвалидов II и III групп.

«Надеюсь, что этот законопроект будет одобрен. Он не нуждается в больших дополнительных средствах, но исправляет социальную несправедливость относительно инвалидов», - отметил Н.КУЛЬЧИНСКИЙ.

Л.ГРИГОРОВИЧ добавила, что партия реалистично оценивает ситуацию в стране, поэтому их предложения касаются лишь самых “болезненных сфер социальной политики”.

«Наши предложения жизненные, стратегические, безотлагательные... Мы будем прилагать все усилия, чтобы в этом стремительном, сногсшибательном бюджетом процессе наши предложения не потерялись, потому что они жизненно необходимы для наших граждан”, - сказала депутат.

В свою очередь, заместитель председателя политсовета партии Валентина КОРОЛЬКОВА подчеркнула, что сегодня власть применяет двойные стандарты в своей работе. “В то время, как идут притеснения пенсионеров, работников, других категорий социально незащищенных слоев населения, и под давлением МВФ должны сократиться расходы из бюджета в Пенсионный фонд на 6,5 млрд. грн., расходы на Государственное управление делами увеличиваются на 27%. На Администрацию Президента, где работает всего 400 человек, должны потратить 1 млрд. 343 млн. 862 тыс. грн. Это на 300 млн. грн. больше, чем в прошлом году. Генеральная прокуратура увеличивает свои расходы на 77,8%...”, - отметила В.КОРОЛЬКОВА.

«Наша Украина» выступает против двойных стандартов, и поэтому будет применять все законные методы борьбы для того, чтобы отстаивать интересы простых людей.

(УНИАН)