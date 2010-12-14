Анонс на 14 декабря

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.



* При участии председателя КГГА Александра Попова состоится презентация Схемы теплоснабжения города Киева.



* Состоится официальное открытие двухдневной Международной конференции «Таможенный союз - Украина: перспективы, риски и возможности». Организаторы: Коллегия адвокатов «Таможенный Адвокат» (Россия, Москва) и Юридическая компания «Курочкин и Партнёры» (Украина, Киев) совместно с Российско-Украинским Форумом при Поддержке и участии: Экспертного Совета по таможенному регулированию Государственной Думы РФ и Секретариата Комиссии Таможенного союза ЕврАзЭС.



* Пресс-конференция на тему: «Удобная выплата: совершенствование механизма страховых выплат и распространения ее в системе прямого урегулирования». Организатор - Страховая компания «Брокбизнес». Участники: председатель правления Страховой компании «Брокбизнес» Вадим Загребной; зам.председателя правления Брокбизнесбанка Наталия Сынивская.



* Возле Памятного знака «Автомобилистам и дорожникам - участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС» состоится торжественный митинг при участии руководства Укравтодора ко дню чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (автодорога Киев-Иванков-Овруч км. 19+670).



* В МЧС состоится заседание Украинско-польской комиссии по вопросам сотрудничества и предоставления общей помощи в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Во время заседания планируется обсуждение вопросов совместной подготовки Чемпионата Европе по футболу EURO 2012 и реализации совместных проектов в рамках европейских региональных инициатив. В заседании примут участие делегации стран под председательством первого заместителя министра МЧС Украины Виталия Бута и Главного коменданта Государственной пожарной службы Республики Польша Веслава Лясьнякевича.



* Пресс-конференция директора Государственного центра занятости - руководителя исполнительной дирекции Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы Владимира Галицкого, приуроченная к 20-летию службы.

* Состоится заключительная часть фотоконкурса «Железнодорожные путешествия». Во время мероприятия Генеральный директор “Укрзалізниці” Михаил Костюк вручит награды победителям конкурса. По окончанию мероприятия запланирован брифинг для журналистов.



* Начнутся слушания в парламентском Комитете по вопросам европейской интеграции на тему: «Перспективы сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом после Четырнадцатого саммита Украина-ЕС» (г. Брюссель, 22 ноября в 2010 г.)



* Администратор Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и председатель Группы развития ООН Хелен Кларк в рамках визита в Украину посетит Симферополь, где встретится с представителями Совета министров Автономной республики Крым, Верховной Рады АРК, а также Постоянным представителем Президента Украины в АРК, для обсуждения социально-экономической ситуации и вопросов развития полуострова, роли и участия в этом Программы развития ООН. Кроме того, в тот же день Х.Кларк официально откроет Представительство ПРООН в Крыму, после чего посетит одно из мест реализации проектов при поддержке Программы.

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