Президент готовит для рассмотрения в ВР проект закона о госслужбе и изменения в закон о Кабмине

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ готовит для рассмотрения в Верховной Раде проекты законов о государственной службе, о центральных органах исполнительной власти, а также изменения в законы о Кабинете министров и о борьбе с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента Представитель Президента в Верховной Раде, народный депутат от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

Он также отметил, что общим вопросом является принятие закона о доступе к публичной информации и новой редакции закона об информации. Ю.МИРОШНИЧЕНКО также подчеркнул, что главная цель административной реформы - «сделать власть доступной, прозрачной и эффективной, а также подконтрольной народу».

Ю.МИРОШНИЧЕНКО сообщил, что на первом этапе административной реформы первоочередное внимание уделено реформированию Кабинета министров Украины. Он отметил, что, в частности, отменены правительственные комитеты, более чем на 50% будет сокращен секретариат КМУ.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО сказал, что из 112 центральных органов исполнительной власти создано 63, в том числе 16 министерств, 28 служб, 13 агентств и 7 инспекций. По его словам, в министерствах вводится должность руководителя аппарата – заместителя министра. «При этом у министра остаются два заместителя с политическим статусом», - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Он отметил, что министерства будут разрабатывать стратегию деятельности, агентства - управлять государственным имуществом, природными ресурсами, реализовывать проекты, службы - предоставлять услуги гражданам и юридическим лицам, а инспекции будут осуществлять контроль в интересах граждан.