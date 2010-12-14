Янукович снова высказался за внеблоковость Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что расширение горизонтов внешней политики Украины должно происходить на принципах прагматизма, экономизации и внеблоковости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем выступлении на совещании с руководителями зарубежных дипломатических представительств Украины, которая состоялась сегодня в Киеве.

«Особенно ценными считаю достижения нашей внешней политики в европейской интеграции Украины. Наши отношения стали более прагматичными. Мы наполнили их конкретным содержанием», - заявил глава государства.

При этом он особо отметил положительные последствия присоединения Украины к Европейскому энергетическому сообществу и получения Плана действий по введению безвизового режима с Евросоюзом.

«Вне всякого сомнения, жизненно важным для Украины будет существенное улучшение отношений Украины с Россией», - также отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме этого, Президент акцентировал внимание на весомом экономическом эффекте, которого удалось достичь благодаря возобновлению стратегического партнерства с РФ.

Глава государства также высоко оценил налаживание новой украинской властью общего языка со США.

«На сегодня мы четко знаем в чем у нас общий интерес с Америкой. Это развитие демократии, нераспространение оружия массового уничтожения, инвестиции», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что в течение этого года Украина начала говорить с миром на наиболее универсальном языке – языке прагматизма.

«Китай был лишь первой ласточкой расширения горизонтов внешней политики Украины. Впереди встречи с другими странами, которые определяют лицо нового многополярного мира. В частности, речь идет о Японии, Индии, Турции, Бразилии, Мексике, Индонезии», - отметил В.ЯНУКОВИЧ, подчеркнув, что в результате Украина начала лучше восприниматься в мире.

«Расширение горизонтов внешней политики Украины должно происходить параллельно с коррекцией ее идеологии, которая должна базироваться на трех столпах: прагматизме, экономизации и внеблоковости», - резюмировал Президент.