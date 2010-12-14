Главное на 14 декабря (день)

Кабинет министров Украины решил сократить численность государственных служащих, которые работают в центральных органах исполнительной власти и подчиненных им территориальных органах, не менее чем на 30%.

Об этом говорится в постановлении правительства № 1128 от 10 декабря “Некоторые меры по обеспечению выполнения Указа Президента Украины от 9 декабря 2010 г. № 1085” об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти, которое размещено на Правительственном портале.

Согласно документу, центральным органам исполнительной власти необходимо подать в недельный срок Министерству финансов предложения относительно предельной численности работников аппарата центральных органов исполнительной власти и подчиненных им территориальных органов для их обобщения и внесения в десятидневный срок Кабинету министров Украины проекта соответствующего акта.

Кроме того, предусматривается сохранить на период действия существующих условий оплаты труда за руководящими работниками и директорами департаментов центральных органов исполнительной власти, переведенными в пределах одного органа на другую работу в связи с сокращением и реорганизацией, и работниками Секретариата Кабинета министров Украины, переведенными на другую работу в центральные органы исполнительной власти в связи с сокращением численности, условия оплаты труда по предыдущему месту работы и медицинское обслуживание, которым они пользовались.

Министерство социальной политики по согласованию с Министерством финансов должно давать разъяснения по поводу порядка применения этого пункта.

Кабинет министров Украины 13 декабря одобрил Концепцию развития электронного управления в Украине на период до 2015 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкоминформнауки.

Концепция будет реализовываться в три этапа. До 2012 года будут разработаны нормативно правовая и нормативно техническая базы, необходимые для предоставления административных услуг в электронном виде. Также будут созданы единые, гармонизированные с международными, стандарты взаимодействия субъектов электронного управления и единая общегосударственная система электронного документооборота.

На этом же этапе органы государственной власти и местного самоуправления начнут предоставлять услуги гражданам в электронном виде. В частности, через Интернет можно будет зарегистрировать субъект ведения хозяйства, подать отчетность и т.п.

На следующем этапе, который продлится до 2014 года, в электронной форме будут предоставляться услуги во всех областях общественной жизни.

На третьем этапе, который будет длиться до 2015 года, предусматривается создать единую информационно телекоммуникационную инфраструктуру органов государственной власти и местного самоуправления.

По словам председателя Госкоминформнауки Владимира СЕМИНОЖЕНКО, главным достижением электронного управления должен стать «рост доверия общества к власти и преодоление отчуждения между ними». По его мнению, проект будет способствовать более активному привлечению общественности к процессу выработки государственной повестки дня, сделает предоставление государственных услуг более индивидуальным и радикально повысит качество государственных решений, сократив трансакционные расходы.

В Госкоминформнауки считают, что административная реформа, которая начата в Украине, предусматривает не только сокращение чиновнического аппарата, но и внедрение современных управленческих методов. Как показывает опыт стран Балтии и Восточной Европы, электронное управление является одним из самых эффективных среди них.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ готовит для рассмотрения в Верховной Раде проекты законов о государственной службе, о центральных органах исполнительной власти, а также изменения в законы о Кабинете министров и о борьбе с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента Представитель Президента в Верховной Раде, народный депутат от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

Он также отметил, что общим вопросом является принятие закона о доступе к публичной информации и новой редакции закона об информации. Ю.МИРОШНИЧЕНКО также подчеркнул, что главная цель административной реформы - «сделать власть доступной, прозрачной и эффективной, а также подконтрольной народу».

Ю.МИРОШНИЧЕНКО сообщил, что на первом этапе административной реформы первоочередное внимание уделено реформированию Кабинета министров Украины. Он отметил, что, в частности, отменены правительственные комитеты, более чем на 50% будет сокращен секретариат КМУ.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО сказал, что из 112 центральных органов исполнительной власти создано 63, в том числе 16 министерств, 28 служб, 13 агентств и 7 инспекций. По его словам, в министерствах вводится должность руководителя аппарата – заместителя министра. «При этом у министра остаются два заместителя с политическим статусом», - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Он отметил, что министерства будут разрабатывать стратегию деятельности, агентства - управлять государственным имуществом, природными ресурсами, реализовывать проекты, службы - предоставлять услуги гражданам и юридическим лицам, а инспекции будут осуществлять контроль в интересах граждан.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в чествовании участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЯНУКОВИЧ возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве.

В память о погибших во время ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Президент зажег поминальную свечу в храме Входа Господнего в Иерусалим (Чернобыльская церковь).

Международная антикоррупционная организация Transparency International подвергла резкой критике Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА) за принятие решения о проведении в России чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Би-Би-Си.

Представительница Transparency International Сильвия ШЕНК отметила, что Россия - самая коррумпированная страна в Европе, а в мировом масштабе, в соответствии с индексом коррупции, она занимает 154 место из 178 стран.

В столице Греции – Афинах – второй день подряд бастуют работники общественного транспорта, передает РИА «Новости».

Четырехмиллионный афинский мегаполис остается во вторник без общественного транспорта второй день подряд, сообщили забастовочные комитеты.

В понедельник проводилась шестичасовая забастовка транспортников, а во вторник работники отрасли решили оставить горожан без метро, автобусов, троллейбусов и трамвая на 24 часа. Железные дороги де-факто не работают с воскресенья и намерены бастовать до четверга.

Кроме того, ведущие профсоюзы проводят во вторник трехчасовую предупредительную забастовку с полудня по местному времени. Также бастуют работники государственных банков.

На среду объявлена суточная общенациональная забастовка, которая вновь затронет все без исключения виды транспорта, также из-за нее будет прекращено воздушное сообщение в стране. Отменены сотни рейсов.

Забастовщики протестуют против мер правительства по сокращению расходов в обмен на кредитную поддержку ЕС и Международного валютного фонда.

Кроме того, транспортники недовольны грядущим реформированием отрасли, которое, как они считают, снизит их доходы и может привести к увольнениям.

(УНИАН)