Кабмин решил сократить численность госслужащих в центральных органах власти минимум на 30%

Кабинет министров Украины решил сократить численность государственных служащих, которые работают в центральных органах исполнительной власти и подчиненных им территориальных органах, не менее чем на 30%.

Об этом говорится в постановлении правительства № 1128 от 10 декабря “Некоторые меры по обеспечению выполнения Указа Президента Украины от 9 декабря 2010 г. № 1085” об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти, которое размещено на Правительственном портале.

Согласно документу, центральным органам исполнительной власти необходимо подать в недельный срок Министерству финансов предложения относительно предельной численности работников аппарата центральных органов исполнительной власти и подчиненных им территориальных органов для их обобщения и внесения в десятидневный срок Кабинету министров Украины проекта соответствующего акта.

Кроме того, предусматривается сохранить на период действия существующих условий оплаты труда за руководящими работниками и директорами департаментов центральных органов исполнительной власти, переведенными в пределах одного органа на другую работу в связи с сокращением и реорганизацией, и работниками Секретариата Кабинета министров Украины, переведенными на другую работу в центральные органы исполнительной власти в связи с сокращением численности, условия оплаты труда по предыдущему месту работы и медицинское обслуживание, которым они пользовались.

Министерство социальной политики по согласованию с Министерством финансов должно давать разъяснения по поводу порядка применения этого пункта.