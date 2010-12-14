В ВР зарегистрировали проект постановления о прекращении полномочий Табачника

Народный депутат, председатель партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО сегодня зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления «Об обращении к Президенту Украины с предложением о прекращении полномочий Дмитрия ТАБАЧНИКА в должности министра образования и науки, молодежи и спорта Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «За Украину!», в частности, проектом постановления предлагается «обратиться к Президенту Украины с предложением в соответствии с пунктом 10 части первой статьи 106 Конституции Украины прекратить полномочия Д.ТАБАЧНИКА в должности министра образования и науки, молодежи и спорта Украины».

Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, «со времени назначения на должность министра образования и науки Украины ТАБАЧНИК систематически прибегает к действиям, которые наносят значительный вред как образованию и науке, так и государству в целом. Деятельность Д.ТАБАЧНИКА направлена на унижение национального достоинства украинцев, пренебрежение к украинской истории и культуре, разжигание вражды между гражданами Украины по региональному и языковому признакам».

Также в документе отмечается, что не меньше вреда украинскому образованию и науке нанесли непрофессиональные действия министра. В частности, некачественная организация вступительной кампании в высшие учебные заведения в 2010 году, повлекшая беспрецедентные очереди и давку, проблемы со здоровьем абитуриентов, справедливые сетования граждан; необоснованные выступления о необходимости повышения платы за обучение в высших учебных заведениях, о разрешении повышать плату за обучение во время учебы; целенаправленные действия по закрытию сельских школ; навязывание дополнительных платных услуг в учебных заведениях; введение законодательной нормы о, по сути, принудительном дошкольном образовании детей с 5-летнего возраста, что не отвечает возможностям дошкольного образования в Украине, сужает права родителей на выбор форм дошкольного образования для своих детей и является нарушением ст.53 Конституции Украины, заявил В.КИРИЛЕНКО.