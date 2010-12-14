Янукович в январе посетит Японию, где встретится с Императором Акихито

В январе 2011 года во время визита в Японию Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует встретиться с Императором АКИХИТО.

Как передает корреспондент, об этом сообщил глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН сегодня на брифинге в Киеве.

Он отметил, что в январе у главы государства будет напряженный внешнеполитический график.

В частности, планируется визит в Польшу, Японию, участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

«И мы имеем уже подтвержденную дату его встречи с Императором Японии», - сообщил С.ЛЕВОЧКИН.

Он также отметил, что на май готовится большое турне Президента Украины по странам Дальнего Востока. В частности, речь идет о визитах в Сингапур, Бруней и Вьетнам.