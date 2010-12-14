Украина и Польша подписали План общих действий в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций

Представители украинского и польского профильных ведомств обсудили сотрудничество в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

Согласно сообщению, сегодня в Киеве состоялось заседание Украинско-польской комиссии по вопросам сотрудничества и оказания общей помощи в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

В заседании приняли участие делегации стран под председательством первого заместителя министра МЧС Украины Виталия БУТА и главного коменданта Государственной пожарной службы Республики Польша Веслава ЛЯСЬНЯКЕВИЧА. Стороны обсудили вопросы сотрудничества и взаимопомощи в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций трансграничного масштаба и ликвидации их последствий.

Результатом заседания стало подписание Плана общих действий между Украиной и Республикой Польша на 2011-2013 годы.

Также обсуждались вопросы общей подготовки к Чемпионату Европы по футболу в 2012 году. Планом общих действий между двумя странами предусмотрено проведение в следующем году трех международных тактико-практических учений. Тренировки будут проходить в апреле, сентябре и ноябре 2011 г. в Украине и Польше. Украинские и польские спасатели будут отрабатывать навыки действий в условиях таких чрезвычайных ситуаций, как пожар на объекте с массовым скоплением людей, террористическая угроза и пр. Планом общих действий также предусмотрена реализация совместных проектов в пределах европейских региональных инициатив, в частности, сотрудничество приграничных спасательных служб.